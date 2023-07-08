Украинцев предупредили об очередях на западной границе

Украинско-польская граница. Фото: ГПСУ

С началом летнего сезона количество путешественников на украинско-польской границе выросло. С 1 на 2 июля через пункты пропуска во Львовской области было пропущено рекордные 61 тысячу человек и более 10 тысяч транспорта.

Об этом сообщает ГПСУ.

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Очереди на украинско-польской границе

Пограничники рассказали, что люди едут в отпуска, на отдых, навестить родственников и тому подобное. К тому же увеличилось количество организованных групп детей, пересекающих границу во время каникул.

Офицер пресс-службы Западного регионального управления Госпогранслужбы Александра Кучковская рассказала, что самые большие очереди наблюдаются в выходные дни. Она рекомендует людям отслеживать состояние загруженности на Facebook-странице Западного регионального управления и на информационных ресурсах Пограничной стражи Республики Польши.

"В общем, количество транспортных средств, пересекающих украинско-польскую границу во Львовской области в обоих направлениях, увеличилось до 1,5 тыс. единиц в сутки и сейчас составляет 9-10 тыс. в пределах всех пунктов пропуска. Количество граждан, которые следуют через границу, увеличилось до 4,5 тыс. в среднем за сутки составляет 49 тыс. граждан", — говорится в сообщении.

Наибольшая нагрузка фиксируется на пунктах пропуска "Краковец" и "Шегини".

Начальник отделения инспекторов пограничной службы "Краковец" Сергей Веретильник рассказал, что наблюдается наибольшее скопление транспорта перед выходными днями — это четверг, пятница, суббота. В воскресенье и понедельник пограничники фиксируют большее накопление в направлении въезда в Украину. Наименьшие очереди перед пунктом пропуска на выезд из Украины — в понедельник-вторник, а на въезд в страну — во вторник и среду.

"Отдельно следует выделить накопление пассажирских автобусов. Учитывая расписание отправлений с вокзалов большинство автобусов прибывают к границе во второй половине дня и первой половине ночи. Для пересечения границы водители чаще выбирают пункты пропуска "Краковец", "Шегини". Также очереди из автобусов могут наблюдаться и в "Раве-Русской" и "Грушеве", — говорится в сообщении.

Пропуск пешеходов осуществляется только в пункте пропуска "Шегини". Там в выходные дни также наблюдается накопление.

Пограничники считают, что такой пассажиропоток останется неизменным до конца сезона.

Напомним, по состоянию на 8 июля появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.