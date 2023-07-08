Українців попередили про черги на західному кордоні

Українсько-польський кордон. Фото: ДПСУ

З початком літнього сезону кількість подорожувальників на українсько-польському кордоні зросла. З 1 на 2 липня через пункти пропуску у Львівській області було пропущено рекордні 61 тисячу осіб та понад 10 тисяч транспорту.

Про це повідомляє ДПСУ.

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Черги на українсько-польському кордоні

Прикордонники розповіли, що люди їдуть у відпустки, на відпочинок, відвідати родичів тощо. До того ж збільшилася кількість організованих груп дітей, які перетинають кордон під час канікул.

Офіцерка пресслужби Західного регіонального управління Держприкордонслужби Олександра Кучковська розповіла, що найбільші черги спостерігаються у вихідні дні. Вона рекомендує людям відстежувати стан завантаженості на Facebook-сторінці Західного регіонального управління та на інформаційних ресурсах Прикордонної варти Республіки Польщі.

"Загалом, кількість транспортних засобів, які перетинають українсько-польський кордон у Львівській області в обох напрямках, збільшилась до 1,5 тис. одиниць на добу і зараз складає 9-10 тис. в межах усіх пунктів пропуску. Кількість громадян, які слідують через кордон, збільшилась до 4,5 тис. в середньому за добу становить 49 тис. громадян", — йдеться у повідомленні.

Найбільше навантаження фіксується на пунктах пропуску "Краківець" та "Шегині".

Начальник відділення інспекторів прикордонної служби "Краківець" Сергій Веретільник розповів, що спостерігається найбільше скупчення транспорту перед вихідними днями — це четвер, п’ятниця, субота. У неділю та понеділок прикордонники фіксують більше накопичення в напрямку в’їзду в Україну. Найменші черги перед пунктом пропуску на виїзд з України — у понеділок-вівторок, а на в'їзд в країну — у вівторок та середу.

"Окремо слід виділити накопичення пасажирських автобусів. Враховуючи розклад відправлень з вокзалів більшість автобусів прибувають до кордону в другій половині дня та першій половині ночі. Для перетину кордону водії частіше обирають пункти пропуску "Краківець", "Шегині". Також черги з автобусів можуть спостерігатись і у "Раві-Руській" та "Грушеві", — йдеться у повідомленні.

Пропуск пішоходів здійснюється лише у пункті пропуску "Шегині". Там у вихідні дні також спостерігається накопичення.

Прикордонники вважають, що такий пасажиропотік залишиться сталим до кінця сезону.

Нагадаємо, станом на 8 липня з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.