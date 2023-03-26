Украинцев предупредили о сходе лавин: в каких горных регионах существует опасность

Лавина

26 и 27 марта на высокогорье Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность третьего уровня. Людей призвали воздержаться от походов в горы.

Об этом сообщает ГСЧС.

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"Согласитесь, не лучшие условия для походов в горы. Так что пока лучше насладиться красотой украинских гор только на фотографии. Берегите себя! Поверьте, еще будет отличный случай и погода для туристических путешествий!", — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 26 марта, украинцам следует ожидать теплой погоды. Однако во всех областях Украины синоптики прогнозируют дожди, иногда с грозами.

Также мы писали, что, по словам синоптиков, на следующей неделе в Украину придет средиземноморский циклон, который принесет сильные осадки, ветры и похолодание. Серьезное изменение погоды, характеризующееся зимней непогодой — снегопадами и сильным ветром — ожидается с 28 марта по 3 апреля.

Добавим, в Гидрометцентре напомнили, что скорость климатических изменений увеличивается, а погода становится более экстремальной. Но, несмотря на угрозы, которые несут глобальные изменения климата, сейчас метеорологи имеют больше возможностей спрогнозировать стихийные бедствия и предупредить о них.