Українців попередили про сходження лавин: в яких гірських регіонах існує небезпека
26 та 27 березня на високогiр'ї Івано-Франківської області зберігається значна снiголавинна небезпека третього рівня. Людей закликали утриматися від походів у гори.
Про це повідомляє ДСНС.
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"Погодьтеся, не кращі умови для походів у гори. Тож поки краще насолодитися красою українських гір лише на світлині. Бережіть себе! Повірте, ще буде чудова нагода і погода для туристичних мандрівок!", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні, 26 березня, українцям варто очікувати теплої погоди. Проте у всіх областях України синоптики прогнозують дощі, подекуди з грозами.
Також ми писали, що за словами синоптиків, наступного тижня в Україну прийде середземноморський циклон, який принесе сильні опади, вітри та похолодання. Серйозна зміна погоди, що характеризується зимовою негодою — снігопадами та сильним вітром — очікується із 28 березня по 3 квітня.
Додамо, у Гідрометцентрі нагадали, що швидкість кліматичних змін збільшується, а погода стає більш екстремальною. Але попри загрози, що несуть глобальні зміни клімату, зараз метеорологи мають більше можливостей спрогнозувати стихійні лиха та попередити про них.