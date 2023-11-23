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Украинцев призывают экономить электроэнергию — какая причина

23 ноября 2023 14:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украинцев призывают экономить электроэнергию — какая причина
Ремонт украинской энергосистемы. Фото: ДТЭК
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию в течение суток. В настоящее время в энергосистеме наблюдается дефицит.

Об этом сообщает Укрэнерго.

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Состояние энергосистемы Украины

Вчера, 22 ноября, по запросу Укрэнерго операторы систем передач Румынии, Словакии и Польши оказали аварийную помощь энергосистеме Украины.

Украинцев просят не включать одновременно мощные электроустройства, выключать свет в пустых помещениях и перенести стирку на ночные часы.

"Сегодня, 23 ноября, ситуация остается сложной: идет ремонт на нескольких блоках тепловых электростанций, в энергосистеме есть дефицит электроэнергии", — говорится в сообщении.

Состояние в энергосистеме Украины 23 ноября
Состояние в энергосистеме Украины 23 ноября. Фото: Укрэнерго

В настоящее время диспетчерский центр Укрэнерго ищет возможности покрытия дефицита. Отключение потребителей не прогнозируется.

Причиной дефицита электроэнергии в Украине является то, что потребление увеличилось из-за похолодания и повлекло за собой дополнительную нагрузку на электростанции, что, в свою очередь, повлекло за собой остановку и выход в аварийный ремонт нескольких блоков.

Потребление продолжает расти. Вечерний максимум потребления электроэнергии 22 ноября был на 4% выше, чем 21 ноября.

"Для энергосистемы это равно необходимости включения не менее двух дополнительных блоков тепловых электростанций, производственные мощности которых сейчас ограничены из-за выхода в ремонт нескольких блоков", — говорится в сообщении.

Из-за погодных условий отключены четыре населенных пункта в Черниговской области. К тому же из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 409 населенных пунктов.

В результате российских атак есть новые повреждения в сетях облэнерго в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской и Херсонской областях.

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Пост Укрэнерго. Фото: скриншот
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Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Напомним, исполняющий обязанности директора государственного предприятия "Гарантированный покупатель" Артем Некрасов рассказал, готова ли Украина к зиме. По его словам, отключения света возможны, однако страна имеет больше запасов, чем в прошлом году.

Также мы писали, что из-за понижения температуры в зимний период значительно возрастает потребление электроэнергии. Если столбик термометра опустится ниже 8-10°C, то в столице придется использовать графики отключения света.

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