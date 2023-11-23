Відключення світла — на скільки готова Україна до зими

Блекаут в Україні в 2022 році. Фото: Новини.LIVE

Виконувач обов'язків директора державного підприємства "Гарантований покупець" Артем Некрасов розповів, чи готова України до зими. За його словами, відключення світла можливі, однак країна має більші запаси, ніж минулого року.

Про це Артем Некрасов сказав в ефірі телемарафону.

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Відключення світла в Україні

Некрасов наголосив, що в України є суттєві запаси газу, вугілля та обладнання для ремонтів. До того ж розроблено графіки відключень зі справедливим розподілом. За словами Некрасова, наразі не йдеться про їх застосування.

"Якщо бути об’єктивними, то відключення можливі. Однак, у разі негоди, технологічних порушень чи обстрілів, ми цього року більш захищені навіть з точки зору ППО. Крім того, багато бізнесу та установ значно краще підготувалися до зими", — додав він.

Нагадаємо, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів про те, що вчора Україна скористалася аварійною допомогою від сусідніх країн. Саме так вдалося уникнути відключень електроенергії у споживачів та подолати її нестачу у енергосистемі.

Також ми писали, що похолодання збільшило навантаження на енергосистему, а це вносить зміни в особливості споживання електроенергії. Влітку потрібно було максимально економити світло після 19:00. Тепер найкритичніші години — з 17:00 до 19:00.