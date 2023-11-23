Українців закликають економити електроенергію — яка причина

Ремонт української енергосистеми. Фото: ДТЕК

Українців закликали ощадливо споживати електроенергію протягом доби. Наразі в енергосистемі спостерігається дефіцит.

Про це повідомляє Укренерго.

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Стан енергосистеми України

Вчора, 22 листопада, на запит Укренерго оператори систем передач Румунії, Словаччини та Польщі надали аварійну допомогу енергосистемі України.

Українців просять не вмикати одночасно потужні електропристрої, вимикати світло в порожніх приміщеннях та перенести прання на нічні години.

"Сьогодні, 23 листопада, ситуація залишається складною: триває ремонт на кількох блоках теплових електростанцій, в енергосистемі є дефіцит електроенергії", — йдеться у повідомленні.

Стан в енергосистемі України 23 листопада. Фото: Укренерго

Наразі диспетчерський центр Укренерго шукає можливості покриття дефіциту. Відключення споживачів не прогнозується.

Причиною дефіциту електроенергії в Україні є те, що споживання збільшилось через похолодання й спричинило додаткове навантаження на електростанції, що, своєю чергою, спричинило зупинку та вихід в аварійний ремонт декількох блоків.

Наразі споживання продовжує зростати. Вечірній максимум споживання електроенергії 22 листопада був на 4% вищим, ніж 21 листопада.

"Для енергосистеми це дорівнює необхідності включення щонайменше двох додаткових блоків теплових електростанцій, виробничі потужності яких наразі обмежені через вихід в ремонт декількох блоків", — йдеться у повідомленні.

Через погодні умови відключено чотири населені пункти в Чернігівській області. До того ж через бойові дії та з інших причин без світла залишається 409 населених пунктів.

Внаслідок російських атак є нові пошкодження в мережах обленерго в Дніпропетровській, Донецькій, Харківській та Херсонській областях.

Допис Укренерго. Фото: скриншот

Допис Укренерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, виконувач обов'язків директора державного підприємства "Гарантований покупець" Артем Некрасов розповів, чи готова України до зими. За його словами, відключення світла можливі, однак країна має більші запаси, ніж минулого року.

Також ми писали, що через зниження температури в зимовий період значно зростає споживання електроенергії. Якщо стовпчик термометра опуститься нижче 8-10° C, то у столиці доведеться застосовувати графіки відключення світла.