Похолодание в Украине: синоптики дали прогноз погоды на 28 марта

В последние дни марта в Украине наблюдается совсем не весенняя погода

Синоптики предупредили об ухудшении погоды. На всей территории Украины 28 марта ожидаются осадки в виде дождя и снега, а температура существенно снизится.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Погода в Украине 28 марта

Синоптики отмечают, что характер погоды изменится: дожди, в большинстве западных, северных, Черкасской, Винницкой и Одесской областей значительные дожди (в северных, западных и Винницкой областях с переходом в мокрый снег, на дорогах гололедица), только в восточных областях ночью преимущественно без осадков.

Ветер юго-восточный, ночью в западных, днем на Правобережье с переходом на северо-западный, 8-13 м/с, порывы 17-22 м/с, в западных областях местами 25 м/с.

Температура воздуха будет составлять:

в западных областях ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла;

в большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях ночью 3-8° тепла, днем понижение до 0-5° тепла;

в восточных областях ночью 1-6°, днем 10-15° тепла;

на остальной территории в течение суток 7-12° тепла;

в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем около 0°.

Погода в Киевской области 28 марта

Сегодня в Киеве ожидается облачная погода.

Ночью дождь с переходом в мокрый снег, днем сильный мокрый снег, на дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный, 8-13 м/с, днем порывы 17-22 м/с.

Температура воздуха:

по области ночью 3-8° тепла, днем понижение до 0-5° тепла;

в Киеве ночью 6-8° тепла, днем понижение до 2-4° тепла.

В гидрометцентре предупреждают об опасности в связи с резким изменением погоды.

"28 марта днем значительные осадки в виде дождя и мокрого снега, порывы ветра 17-22 м/с, на дорогах гололедица. Изменение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог", — отмечается в сообщении.

Погодным условиям присвоен I уровень опасности, желтый.

Опасные метеорологические явления в Украине

В гидрометцентре отмечают, что 28 марта в большинстве западных, северных, Винницкой, Черкасской и Одесской областях значительные осадки в виде дождя и мокрого снега.

На дорогах западных и северных областей местами гололедица. Порывы ветра 17-22 м/с, в западных областях местами 25 м/с.

Синоптики также предупреждают, что изменение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог. І уровень опасности, желтый.

В то же время, в учреждении прогнозируют, что ослабление снега и ветра ожидается 29-30 марта. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Снижение температуры ночью до 0-7° мороза, днем до 0-7° тепла (30 марта на западе и Одесской области 6-11° тепла).

Опасные гидрологические явления

Также синоптики предупреждают об угрозе подтоплений в ряде регионов Украины.

27-30 марта будет продолжаться постепенное развитие половодья на Десне и ее притоке Сейм (в пределах страны) с повышением уровней воды на 1-5 см в сутки, на участке Новгород-Северский — Макошино будет активный рост уровней воды до 5-10 см в сутки, что будет сопровождаться дальнейшим затоплением поймы и нарушением транспортного сообщения с населенными пунктами вдоль Десны (Новгород-Северский, Корюковский районы Черниговской области);

На притоке Десны р. Снов в результате дождей возобновился рост уровней воды на 1-4 см в сутки, будет удерживаться затопление поймы и превышение опасной отметки перелива воды через автодорогу местного значения в Корюковском районе Черниговской области.

ІІ уровень опасности — оранжевый.

28-31 марта, в связи с осадками, на реках бассейна Припяти ожидается повышение уровней воды на 0,1-0,3 м над уровнями на 08 часов. 27 марта возможен выход воды на поймы рек и последующее их затопление. На реках Припять (пост Речица) и Стоход (пост Любешов) возможно повторное достижение отметки затопления сельскохозяйственных угодий и хозяйственных сооружений в приречных населенных пунктах Ковельского и Камень-Каширского районов Волынской области.

І уровень опасности — желтый.

28-30 марта, в связи с ожидаемыми значительными осадками, ожидается постепенное повышение уровня воды над текущими отметками:

на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) на 0,2-0,7 м;

на реках бассейна Сяну (г. Вишня — с. Твиржа) на 0,5-1,2 м.

Местами возможен выход воды на пойму (I уровень опасности — желтый).

В связи со значительными осадками, ожидается повышение уровня воды над текущими, без негативных последствий:

28-29 марта — на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) — на 0,3-1,3 м;

28-30 марта — на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) на 0,2-0,7 м.

28 марта на реках Закарпатской области ожидается продолжение повышения уровней воды на 0,3-1,5 м, без негативных последствий.

Лавинная опасность

Значительная снеголавинная опасность (3 уровень), ожидается:

27-28 марта — на высокогорье Закарпатской области.

28 марта — на высокогорье Ивано-Франковской области.

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье", — отмечают в гидрометцентре.

Также умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), ожидается 27 марта — на высокогорье Ивано-Франковской области.

Напомним, ранее синоптики спрогнозировали, что в конце марта в Украину придет средиземноморский циклон, который принесет обильные осадки, ветры и похолодание. Серьезное изменение погоды, характеризующееся зимней непогодой — снегопадами и сильным ветром — ожидается с 28 марта по 3 апреля.