Похолодання в Україні: синоптики дали прогноз погоди на 28 березня

В останні дні березня в Україні спостерігається зовсім не весняна погода

Синоптики попередили про погіршення погоди. По всій території України 28 березня очікуються опади у вигляді дощу та снігу, а температура суттєво знизиться.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Погода в Україні 28 березня

Синоптики зазначають, що характер погоди зміниться: дощі, у більшості західних, північних, Черкаській, Вінницькій та Одеській областях значні дощі (у північних, західних та Вінницькій областях з переходом у мокрий сніг, на дорогах ожеледиця), лише у східних областях вночі переважно без опадів.

Вітер південно-східний, вночі у західних, вдень на Правобережжі з переходом на північно-західний, 8-13 м/с, пориви 17-22 м/с, в західних областях місцями 25 м/с.

Температура повітря становитиме:

у західних областях вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла;

у більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі 3-8° тепла, вдень зниження до 0-5° тепла;

у східних областях вночі 1-6°, вдень 10-15° тепла;

на решті території протягом доби 7-12° тепла;

у Карпатах вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°.

Погода на Київщині 28 березня

Сьогодні у Києві очікується хмарна погода.

Вночі дощ з переходом у мокрий сніг, вдень значний мокрий сніг, на дорогах ожеледиця.

Вітер південно-східний, 8-13 м/с, вдень пориви 17-22 м/с.

Температура повітря:

по області вночі 3-8° тепла, вдень зниження до 0-5° тепла;

у Києві вночі 6-8° тепла, вдень зниження до 2-4° тепла.

У гідрометцентрі попереджають про небезпеку у зв'язку з різкою зміною погоди.

"28 березня вдень значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, пориви вітру 17-22 м/с, на дорогах ожеледиця. Зміна погодних умов може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг", — наголошується у повідомленні.

Погодним умовам присвоєно І рівень небезпечності, жовтий.

Небезпечні метеорологічні явища в Україні

У гідрометцентрі наголошують, що 28 березня у більшості західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

На дорогах західних та північних областей місцями ожеледиця. Пориви вітру 17-22 м/с, у західних областях місцями 25 м/с.

Синоптики також попереджають, що зміна погодних умов може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг. І рівень небезпечності, жовтий.

Водночас в установі прогнозують, що послаблення снігу та вітру очікується 29-30 березня. На дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця. Зниження температури вночі до 0-7° морозу, вдень до 0-7° тепла (30 березня на заході та Одещині 6-11° тепла).

Небезпечні гідрологічні явища

Також синоптики попереджають про загрозу підтоплень у низці регіонів України.

27-30 березня продовжуватиметься поступовий розвиток водопілля на Десні та її притоці Сейм (в межах країни) з підвищеннями рівнів води на 1-5 см за добу, на ділянці Новгород-Сіверський — Макошине відбуватиметься активніший ріст рівнів води до 5-10 см за добу, що супроводжуватиметься подальшим затопленням заплави та порушенням транспортного сполучення з населеними пунктами вздовж Десни (Новгород-Сіверський, Корюківський райони Чернігівської області); на притоці Десни р. Снов внаслідок дощів відновився ріст рівнів води на 1-4 см за добу, утримуватиметься затоплення заплави та перевищення небезпечної відмітки переливу води через автодорогу місцевого значення у Корюківському районі Чернігівської області.

ІІ рівень небезпеки — помаранчевий.

28-31 березня, у зв'язку з опадами, на річках басейну Прип'яті очікується підвищення рівнів води на 0,1-0,3 м над рівнями на 08 год. 27 березня, можливий вихід води на заплави річок та подальше їх затоплення. На річках Прип'ять (пост Річиця) та Стохід (пост Любешів), можливе повторне досягнення відмітки затоплення сільськогосподарських угiдь та господарських споруд в прирічкових населених пунктах Ковельського та Камінь-Каширського районів Волинської області.

І рівень небезпеки — жовтий.

28-30 березня, у зв'язку з очікуваними значними опадами, очікується поступове підвищення рівнів води над поточними відмітками:

на річках басейну Західного Бугу (Львівська, Волинська обл.) на 0,2-0,7 м;

на річках басейну Сяну (р. Вишня — с.Твіржа) на 0,5-1,2 м.

Місцями можливий вихід води на заплаву (I рівень небезпеки — жовтий).

У зв'язку зі значними опадами, очікується підвищення рівнів води над поточними, без негативних наслідків:

28-29 березня — на річках басейну Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) — на 0,3-1,3 м;

28-30 березня — на лівих притоках Дністра (Тернопільська, Хмельницька, Вінницька обл.) на 0,2-0,7 м.

28 березня на річках Закарпатської області очікується продовження підвищень рівнів води на 0,3-1,5 м, без негативних наслідків.

Лавинна небезпека

Значна сніголавинна небезпека (3 рівень), очікується:

27-28 березня — на високогір'ї Закарпатської області.

28 березня — на високогір'ї Івано-Франківської області.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я", — наголошують у гідрометцентрі.

Також помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), очікується 27 березня — на високогір'ї Івано-Франківської області.

Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували, що наприкінці березня в Україну прийде середземноморський циклон, який принесе сильні опади, вітри та похолодання. Серйозна зміна погоди, що характеризується зимовою негодою — снігопадами та сильним вітром — очікується із 28 березня по 3 квітня.