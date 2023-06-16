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Укргидроэнерго о последствиях подрыва Каховской ГЭС для Крыма: воды не будет годами

16 июня 2023 16:25
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Укргидроэнерго о последствиях подрыва Каховской ГЭС для Крыма: воды не будет годами
Водоем в оккупированном Крыму. Фото: российские СМИ
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Во временно оккупированном Крыму в результате подрыва плотины Каховской ГЭС больше всего пострадал аграрный сектор. И со временем проблема будет только усугубляться, ведь в ближайшие годы Крым будет ощущать острый дефицит воды.

Об этом сказал генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота в комментарии "24 каналу".

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Сирота объяснил, что больше всего в Крыму от подрыва Каховской ГЭС пострадал аграрный сектор. Он отметил, что проблемы с водой для орошения в Крыму были и раньше во время оккупации, там уже началось засоление почв, сами оккупанты понимали, что это катастрофа.

Глава Укргидроэнерго напомнил, что в Крыму ни для промышленного, ни для аграрного сектора воды не хватает. Ограничения раньше там вводились и для населения.

"Они пытались бурить какие-то скважины, опреснение — разные фантазии у них были. Но ничего добиться они не смогли", — подчеркнул Сирота.

Воды не будет в течение лет

По словам гендиректора Укргидроэнерго, с каждым годом аграрный сектор в Крыму сокращался все больше. Особой проблемой как раз было засоление почв, которые сложно в будущем восстановить.

"А сейчас мы понимаем, что это — на годы. Из-за подрыва Каховской ГЭС, при самом оптимистическом сценарии, Крым будет без воды год. А вообще это может быть два — три года", — сказал он.

Для того чтобы наполнить 18,5 миллиона кубокилометров воды, по словам Сироты, нужно иметь очень хорошие водородные годы и паводки. Он подчеркнул, что решающими для Крыма будут ближайший год — два.

Напомним, как свидетельствуют спутниковые снимки, участки реки Днепр, питающие водой Северо-Крымский канал, имеют следы обмеления. Именно этот канал является источником днепровской воды для Крыма.

Также ранее мы писали, что украинское правительство выделило средства для пострадавших от подтоплений на юге страны после теракта на Каховской ГЭС

 

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