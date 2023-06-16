Укргідроенерго про наслідки підриву Каховської ГЕС для Криму: води не буде роками

Водойма в окупованому Криму. Фото: російські ЗМІ

В тимчасово окупованому Криму внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС найбільше постраждав аграрний сектор. І з часом проблема буде тільки посилюватися, адже у найближчі роки Крим відчуватиме гострий дефіцит води.

Про це сказав генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота у коментарі "24 Каналу".

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Сирота пояснив, що найбільше в Криму від підриву Каховської ГЕС постраждав аграрний сектор. Він зауважив, що проблеми з водою для зрошення у Криму були і раніше під час окупації, там уже почалось засолення ґрунтів, самі окупанти розуміли, що це катастрофа.

Очільник Укргідроенерго нагадав, що у Криму ні для промислового, ні для аграрного сектору води не вистачає. Обмеження раніше там вводили й для населення.

"Вони намагались бурити якісь свердловини, опріснювання — різні фантазії у них були. Але нічого досягнути вони не змогли", — наголосив Сирота.

Води не буде протягом років

За словами гендиректора Укргідроенерго, з кожним роком аграрний сектор у Криму скорочувався все більше. Особливою проблемою якраз було засолення ґрунтів, які складно в майбутньому буде відновити.

"А зараз ми розуміємо, що це — на роки. Через підрив Каховської ГЕС, за найоптимістичнішого сценарію, Крим буде без води рік. А взагалі це може бути 2 — 3", — сказав він.

Для того, аби наповнити 18,5 мільйонів кубокілометрів, за словами Сироти, потрібно мати дуже хороші водневі роки та паводки. Він наголосив, що вирішальними для Криму будуть найближчий рік — два.

Нагадаємо, як свідчать супутникові знімки, ділянки річки Дніпро, які живлять водою Північно-Кримський канал, мають сліди обміління. Саме цей канал є джерелом дніпровської води для Криму.

Також раніше ми писали, що український уряд виділив кошти для громадян, які постраждали від підтоплень на півдні країни після теракту на Каховській ГЕС. Також затвердив розмір сум, які отримають українці.