Укрпочта анонсировала новую марку ко Дню Независимости

Марка "Україна — Мати". Фото: t.me/igorsmelyansky

Укрпочта объявила выпуск новой марки "Україна — Мати". Ее создали ко Дню Независимости Украины.

Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

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Марка "Україна — Мати"

"Как всегда, начнем пятницу с хороших новостей. Даже если мы "отгребем" за эти новости от части наших клиентов. Потому что Украина — это о демократии и многообразии мнений, мы должны это ценить и праздновать", — рассказал Смелянский.

По его словам, марка изначально имела "более жесткое" изображение. Смелянский отметил, что, учитывая важность праздника, Укрпочта "добавила ей вежливости".

Укрпочта объявила выпуск марки "Україна — Мати" ко Дню Независимости Украины. В выпуске также будет конверт "Первый день", открытки и магнит "Україна — Мати".

"Марку, конечно, запустим 24 августа. Где? Я думаю, Вы догадались. Однако детали заранее объявлять не будем. А вот что мы можем объявить, так это то, что эта марка создана украинской художницей Зинаидой Кубарь в сотрудничестве с нашей крутой командой", — написал Смелянский.

Он отметил, что "Україна — Мати" в своем новом образе — это о переосмыслении прошлого, о новой эпохе для каждого украинца и украинки, а также ответ россиянам за "Киев за три дня".

Предзаказать марку можно все сегодня по ссылке, а приобрести в отделениях Укрпочты — с 24 августа.

Пост Смелянского. Фото: скриншот

Напомним, 12 августа в Одессе состоялось спецгашение почтовой марки "Непокоренный Юг". Ее посвятили охранникам южных рубежей.