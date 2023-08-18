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Укрпошта анонсувала нову марку до Дня Незалежності

18 серпня 2023 14:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Укрпошта анонсувала нову марку до Дня Незалежності
Марка "Україна-Мати". Фото: t.me/igorsmelyansky
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Укрпошта оголосила випуск нової марки "Україна – Мати". Її створили до Дня Незалежності України.

Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

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Марка "Україна — Мати"

"Як завжди, почнемо п’ятницю з гарних новин. Навіть, якщо ми "відгребемо" за ці новини від частини наших клієнтів. Бо Україна – це про демократію і різноманіття думок, ми маємо це цінувати та святкувати", — розповів Смілянський.

За його словами, марка спочатку мала "більш жорстке" зображення. Смілянський наголосив, що, враховуючи важливість свята, Укрпошта "додала їй чемності".

Укрпошта оголосила випуск марки "Україна – Мати" до Дня Незалежності України. У випуску також буде конверт "Перший день", листівки та магніт "Україна — мати".

"Марку, звісно, запустимо 24 серпня. Де? Я думаю, Ви здогадались. Проте деталі завчасно оголошувати не будемо. А от що ми можемо оголосити, так це те, що ця марка створена українською художницею Зінаїдою Кубар у співпраці з нашою крутою командою", — написав Смілянський.

Він наголосив, що "Україна — Мати" в своєму новому образі — це про переосмислення минулого, про нову епоху для кожного українця та українки, а також відповідь росіянам за "Киев за три дня".

Передзамовити марку можна все сьогодні за посиланням, а придбати у відділеннях Укрпошти — з 24 серпня.

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Допис Смілянського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 12 серпня в Одесі відбулося спецпогашення поштової марки "Нескорений Південь". Її присвятили охоронцям південних рубежів.

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