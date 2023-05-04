Укрпошта начала предпродажу новых марок, посвященных "Гвардии наступления"
В Украине появились новые марки, посвященные "Гвардии наступления". Предпродажа этих марок продлится с 4 по 9 мая.
Об этом сообщила пресс-служба Укрпошти.
Предпродажа новой марки
Укрпошта начала предпродажу новой продукции, посвященной российско-украинской войне.
Сейчас можно заказать почтовый блок "Слава Силам оборони і безпеки України! Гвардія наступу".
Продажа "Гвардії наступу", как отметил глава Укрпошти Игорь Смилянский, начнется 9 мая.
Цифры от Укрпошты
Тираж нового почтового блока — 235 тысяч экземпляров.
Номинал каждой отдельной марки — F (23 гривны). Весь блок стоит 69 гривен.
Что нового ожидается
Игорь Смилянский анонсировал следующие выпуски этой серии.
В эти выпуски войдут марки, посвященные Службе безопасности Украины и Главному управлению разведки.
Дату выпуска этих продуктов глава Укрпошты пообещал сообщить позже.
Напомним, что к годовщине первой военной марки "Русский военный корабель, иди…!", Укрпошта выпустила новый сувенир, связанный с ней. Это была презентационная рамка с легендарной почтовой маркой и отпечатком штемпеля "Первый день"
Госпредприятие планировало собрать 1 миллион гривен на дроны для Сил обороны Украины.