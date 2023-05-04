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Укрпошта начала предпродажу новых марок, посвященных "Гвардии наступления"

4 мая 2023 10:48
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Укрпошта начала предпродажу новых марок, посвященных "Гвардии наступления"
Укрпошта представит очередные марки военной тематики. Фото: Новини.LIVE
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В Украине появились новые марки, посвященные "Гвардии наступления". Предпродажа этих марок продлится с 4 по 9 мая.

Об этом сообщила пресс-служба Укрпошти.

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Предпродажа новой марки

Укрпошта начала предпродажу новой продукции, посвященной российско-украинской войне.

Сейчас можно заказать почтовый блок "Слава Силам оборони і безпеки України! Гвардія наступу".

Продажа "Гвардії наступу", как отметил глава Укрпошти Игорь Смилянский, начнется 9 мая.

Цифры от Укрпошты

Тираж нового почтового блока — 235 тысяч экземпляров.

Номинал каждой отдельной марки — F (23 гривны). Весь блок стоит 69 гривен.

Новая марка от Укрпочты
Новая марка от Укрпошты
Фото: Укрпошта

Что нового ожидается

Игорь Смилянский анонсировал следующие выпуски этой серии.

В эти выпуски войдут марки, посвященные Службе безопасности Украины и Главному управлению разведки.

Дату выпуска этих продуктов глава Укрпошты пообещал сообщить позже.

Напомним, что к годовщине первой военной марки "Русский военный корабель, иди…!", Укрпошта выпустила новый сувенир, связанный с ней. Это была презентационная рамка с легендарной почтовой маркой и отпечатком штемпеля "Первый день"

Госпредприятие планировало собрать 1 миллион гривен на дроны для Сил обороны Украины.

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