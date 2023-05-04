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Укрпошта почала передпродаж нових марок, присвячених "Гвардії наступу"

4 травня 2023 10:48
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Укрпошта почала передпродаж нових марок, присвячених "Гвардії наступу"
Укрпошта презентує чергові марки воєнної тематики. Фото: Новини.LIVE
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

В Україні з’явилися нові марки, присвячені "Гвардії наступу". Передпродаж цих марок триватиме з 4 по 9 травня.

Про це повідомила пресслужба Укрпошти.

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Передпродаж нової марки

Укрпошта розпочала передпродаж нової продукції, присвяченій російсько-українській війні.

Зараз можна передзамовити поштовий блок "Слава Силам оборони і безпеки України! Гвардія наступу".

Продаж "Гвардії наступу", як зазначив очільник Укрпошти Ігор Смілянський, розпочнеться 9 травня.

Цифри від Укрпошти

Наклад нового поштового блоку — 235 тисяч примірників.

Номінал кожної окремої марки — F (23 гривні). Увесь блок коштує 69 гривень.

Нова марка від Укрпошти
Нова марка від Укрпошти
Фото: Укрпошта

Що нового очікується

Ігор Смілянський анонсував наступні випуски цієї серії.

До цих випусків увійдуть марки, присвячені Службі безпеки України та Головному управлінню розвідки.

Дату випуску цих продуктів очільник Укрпошти пообіцяв повідомити пізніше.

Нагадаємо, що до річниці першої воєнної марки, "Русскій воєнний корабль, іді…!", Укрпошта випустила новий сувенір, пов’язаний із нею. Це була презентаційної рамка з легендарною поштовою маркою та відбитком штемпеля "Перший день"

Держпідприємство планувало зібрати 1 мільйон гривень на дрони для Сил оборони України.

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