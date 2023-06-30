Укрпочта и ГУР выпустили марку к годовщине освобождения острова Змеиный

Почтовая марка к годовщине освобождения острова Змеиный. Фото: Игорь Смилянский/Telegram

Год назад, 30 июня, украинские защитники освободили Змеиный остров от российских захватчиков. В честь этого Укрпочта совместно с ГУР выпустили марку к годовщине освобождения. Отмечают, что средства от ее продаж пойдут на приобретение средства "мести".

Об этом сообщает генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский.

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Новая почтовая марка

"Эта пятница исторически определена как положительная. Потому что год назад, в этот же день, наши ВСУ освободили остров Змеиный, показав всему миру, что российский "панцирь" не такой уж и крепкий", — напомнил Смелянский.

На вопрос, как можно отметить этот день, Смилянский отметил, что нужно помогать военным "создавать еще больше позитивных дней и новостей".

Для этого Укрпочта совместно с ГУР создали благотворительный почтовый выпуск. Его с 30 июня можно купить в почтовых отделениях, онлайн-магазине, Amazon и eBay.

Кроме того, можно будет заказать мерч с лозунгами "Тотальное шумопогашение" и "Храни тишину в покое".

"Средства от продажи марок направим на кое-что, что способно защитить наши города от ракет, запущенных с кораблей, и даже разблокировать коридор для гражданских судов, везущих зерно из украинских портов. Кое-что, что заставит вражескую пропаганду придумывать новые сценарии реакции на провалы", — говорит Смилянский.

Новая почтовая марка. Фото: Укрпочта

Что изображено на марке

На почтовой марке, конвертах и листовках изображены разведчики, находящиеся на боевых задачах.

Автором почтового выпуска заслуженный художник Украины Александр Охапкин. Фото для марки предоставило ГУР МО Украины.

Напомним, с 1 июля Укрпочта применит новое расписание работы своих отделений. Большинство почтовых отделений будет функционировать максимально длительное время и будет доступно для клиентов в выходные дни.