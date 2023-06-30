Укрпочта и ГУР выпустили марку к годовщине освобождения острова Змеиный
Год назад, 30 июня, украинские защитники освободили Змеиный остров от российских захватчиков. В честь этого Укрпочта совместно с ГУР выпустили марку к годовщине освобождения. Отмечают, что средства от ее продаж пойдут на приобретение средства "мести".
Об этом сообщает генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский.
Новая почтовая марка
"Эта пятница исторически определена как положительная. Потому что год назад, в этот же день, наши ВСУ освободили остров Змеиный, показав всему миру, что российский "панцирь" не такой уж и крепкий", — напомнил Смелянский.
На вопрос, как можно отметить этот день, Смилянский отметил, что нужно помогать военным "создавать еще больше позитивных дней и новостей".
Для этого Укрпочта совместно с ГУР создали благотворительный почтовый выпуск. Его с 30 июня можно купить в почтовых отделениях, онлайн-магазине, Amazon и eBay.
Кроме того, можно будет заказать мерч с лозунгами "Тотальное шумопогашение" и "Храни тишину в покое".
"Средства от продажи марок направим на кое-что, что способно защитить наши города от ракет, запущенных с кораблей, и даже разблокировать коридор для гражданских судов, везущих зерно из украинских портов. Кое-что, что заставит вражескую пропаганду придумывать новые сценарии реакции на провалы", — говорит Смилянский.
Что изображено на марке
На почтовой марке, конвертах и листовках изображены разведчики, находящиеся на боевых задачах.
Автором почтового выпуска заслуженный художник Украины Александр Охапкин. Фото для марки предоставило ГУР МО Украины.
Напомним, с 1 июля Укрпочта применит новое расписание работы своих отделений. Большинство почтовых отделений будет функционировать максимально длительное время и будет доступно для клиентов в выходные дни.