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Укрпошта та ГУР випустили марку до річниці звільнення острова Зміїний

30 червня 2023 11:24
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Укрпошта та ГУР випустили марку до річниці звільнення острова Зміїний
Поштова марка до річниці звільнення острова Зміїний. Фото: Ігор Смілянський/Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Рік тому, 30 червня, українські захисники звільнили острів Зміїний від російських загарбників. На честь цього Укрпошта спільно з ГУР випустили марку до річниці звільнення. Зазначають, що кошти  від її продажу підуть на придбання засобу "помсти". 

Про це повідомляє генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

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Нова поштова марка

"Ця п'ятниця історично визначена, як позитивна. Бо рік тому, цього ж дня, наші ЗСУ звільнили острів Зміїний, показавши усьому світу, що російський "панцир" не такий вже і міцний", — нагадав Смілянський. 

На питання, як можна відзначити цей день, Смілянський зазначив, що потрібно допомагати військовим "створювати ще більше позитивних днів та новин". 

Для цього Укрпошта спільно з ГУР створили благодійний поштовий випуск. Його з 30 червня можна придбати у поштових відділеннях, онлайн-магазині, Amazon та eBay. 

До того ж можна буде замовити мерч із гаслами "Тотальне шумопогашення" та "Зберігай тишу в спокої".

"Кошти від продажу марок спрямуємо на дещо, що здатне захистити наші міста від ракет, запущених з кораблів, та навіть розблокувати коридор для цивільних суден, які везуть зерно з українських портів. Дещо, що змусить ворожу пропаганду вигадувати нові сценарії реакції на провали", — каже Смілянський. 

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Нова поштова марка. Фото: Укрпошта

Що зображено на марці

На поштовій марці, конвертах та листівці зображено розвідників, які перебувають на бойових завданнях.

Автором поштового випуску заслужений художник України Олександр Охапкін. Фото для марки надало ГУР МО України.

Нагадаємо, з 1 липня Укрпошта застосує новий розклад роботи своїх відділень. Більшість поштових відділень функціонуватиме максимально тривалий час і буде доступною для клієнтів у вихідні дні.

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