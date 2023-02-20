Укрпочта выпускает благотворительную марку "ПТН ПНХ"с граффити Бенкси

Новая марка

Уже 24 февраля Укрпочта выпускает почтовую марку "ПТН ПНХ!", посвященную годовщине начала полномасштабной войны рф против Украины. Эта марка является благотворительной, и каждый, кто ее купит, станет участником благотворительного проекта.

Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

Новая марка

На марке изображено одно из семи граффити, созданных Бенкси в Украине в 2022 году, которое изображает дзюдоиста, отправленного в нокаут. Тираж марок составляет 1 500 000 экземпляров, номинал марки соответствует тарифу на пересылку заказного письма массой до 50 г в пределах Украины.

Стоимость марочного листа составляет 180 грн, в том числе 42 грн — благотворительный взнос. Марки можно купить в отделениях Укрпочты или на официальных магазинах Укрпочты на маркетплейсах начиная с 24 февраля, а также заказать предварительно в официальном онлайн-магазине Укрпочты начиная с 20 февраля.

Кроме марок, также будут выпущены конверт "Первый день", художественный конверт, карточка и тематический свитшот. Для предзаказа действуют ограничения до 10 марок в одном заказе.

Владельцы филателистических абонементов гарантированно получат почтовый выпуск после оплаты, а также получат конверт с погашением "Первый день. Киев".

Известно, что недавно Укрпочта выпустила новую марку, посвященную коммунальщикам, восстанавливающим критическую инфраструктуру после ракетных атак россиян. Название марки — "Воїни світла. Воїни добра".

Напомним, ранее Михаил Федоров рассказывал, будут ли украинцам присылать повестки через "Дію". По словам министра цифровой трансформации, ведомство не планирует вводить в "Дії" сервисы, чтобы отправлять повестки.

Сейчас Минцифра и Минобороны активно прорабатывают цифровое удостоверение ветерана и возможность получать онлайн-сервисы для ветеранов.