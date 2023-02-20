Укрпочта выпускает благотворительную марку "ПТН ПНХ"с граффити Бенкси
Уже 24 февраля Укрпочта выпускает почтовую марку "ПТН ПНХ!", посвященную годовщине начала полномасштабной войны рф против Украины. Эта марка является благотворительной, и каждый, кто ее купит, станет участником благотворительного проекта.
Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.
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Новая марка
На марке изображено одно из семи граффити, созданных Бенкси в Украине в 2022 году, которое изображает дзюдоиста, отправленного в нокаут. Тираж марок составляет 1 500 000 экземпляров, номинал марки соответствует тарифу на пересылку заказного письма массой до 50 г в пределах Украины.
Стоимость марочного листа составляет 180 грн, в том числе 42 грн — благотворительный взнос. Марки можно купить в отделениях Укрпочты или на официальных магазинах Укрпочты на маркетплейсах начиная с 24 февраля, а также заказать предварительно в официальном онлайн-магазине Укрпочты начиная с 20 февраля.
Кроме марок, также будут выпущены конверт "Первый день", художественный конверт, карточка и тематический свитшот. Для предзаказа действуют ограничения до 10 марок в одном заказе.
Владельцы филателистических абонементов гарантированно получат почтовый выпуск после оплаты, а также получат конверт с погашением "Первый день. Киев".
Известно, что недавно Укрпочта выпустила новую марку, посвященную коммунальщикам, восстанавливающим критическую инфраструктуру после ракетных атак россиян. Название марки — "Воїни світла. Воїни добра".
Напомним, ранее Михаил Федоров рассказывал, будут ли украинцам присылать повестки через "Дію". По словам министра цифровой трансформации, ведомство не планирует вводить в "Дії" сервисы, чтобы отправлять повестки.
Сейчас Минцифра и Минобороны активно прорабатывают цифровое удостоверение ветерана и возможность получать онлайн-сервисы для ветеранов.