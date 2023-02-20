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Укрпочта выпускает благотворительную марку "ПТН ПНХ"с граффити Бенкси

20 февраля 2023 12:36
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Укрпочта выпускает благотворительную марку ПТН ПНХ с граффити Бенкси
Новая марка
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Уже 24 февраля Укрпочта выпускает почтовую марку "ПТН ПНХ!", посвященную годовщине начала полномасштабной войны рф против Украины. Эта марка является благотворительной, и каждый, кто ее купит, станет участником благотворительного проекта.

Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты

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Новая марка

На марке изображено одно из семи граффити, созданных Бенкси в Украине в 2022 году, которое изображает дзюдоиста, отправленного в нокаут. Тираж марок составляет 1 500 000 экземпляров, номинал марки соответствует тарифу на пересылку заказного письма массой до 50 г в пределах Украины.

Стоимость марочного листа составляет 180 грн, в том числе 42 грн — благотворительный взнос. Марки можно купить в отделениях Укрпочты или на официальных магазинах Укрпочты на маркетплейсах начиная с 24 февраля, а также заказать предварительно в официальном онлайн-магазине Укрпочты начиная с 20 февраля. 

Кроме марок, также будут выпущены конверт "Первый день", художественный конверт, карточка и тематический свитшот. Для предзаказа действуют ограничения до 10 марок в одном заказе. 

Владельцы филателистических абонементов гарантированно получат почтовый выпуск после оплаты, а также получат конверт с погашением "Первый день. Киев".

Известно, что недавно Укрпочта выпустила новую марку, посвященную коммунальщикам, восстанавливающим критическую инфраструктуру после ракетных атак россиян. Название марки — "Воїни світла. Воїни добра".

Напомним, ранее Михаил Федоров рассказывал, будут ли украинцам присылать повестки через "Дію". По словам министра цифровой трансформации, ведомство не планирует вводить в "Дії" сервисы, чтобы отправлять повестки.

Сейчас Минцифра и Минобороны активно прорабатывают цифровое удостоверение ветерана и возможность получать онлайн-сервисы для ветеранов.

 

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