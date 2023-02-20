Укрпошта випускає благодійну марку ПТН ПНХ із графіті Бенксі

Нова марка

Вже 24 лютого Укрпошта випускає поштову марку "ПТН ПНХ!", присвячену річниці початку повномасштабної війни росії проти України. Ця марка є благодійною, і кожен, хто її придбає, стане учасником благодійного проєкту.

Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

Нова марка

На марці зображено одне із семи графіті, створених Бенксі в Україні в 2022 році, яке зображує дзюдоїста, відправленого в нокаут. Наклад марок складає 1 500 000 екземплярів, номінал марки відповідає тарифу на пересилання рекомендованого листа масою до 50 г у межах України.

Вартість марочного листа складає 180 грн, у тому числі 42 грн — благодійний внесок. Марки можна купити у відділеннях Укрпошти або на офіційних магазинах Укрпошти на маркетплейсах починаючи з 24 лютого, а також замовити попередньо в офіційному онлайн-магазині Укрпошти починаючи з 20 лютого.

Крім марок, також буде випущено конверт "Перший день", художній конверт, картку та тематичний світшот. Для попереднього замовлення діють обмеження до 10 марок в одному замовленні.

Власники філателістичних абонементів гарантовано отримають поштовий випуск після оплати, а також отримають конверт із погашенням "Перший день. Київ".

Відомо, що нещодавно Укрпошта випустила нову марку, присвячену комунальникам, які відновлюють критичну інфраструктуру після ракетних атак росіян. Назва марки — "Воїни світла. Воїни добра".

Нагадаємо, раніше Михайло Федоров розповідав, чи надсилатимуть українцям повістки через "Дію". За словами міністра цифрової трансформації, відомство не планує вводити в "Дії" сервіси, щоб надсилати повістки.

Наразі Мінцифра та Міноборони активно опрацьовують цифрове посвідчення ветерана та можливість отримувати онлайн-сервіси для ветеранів.