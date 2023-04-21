Укрпошта запустила в обиход новые марки с писанками: где и за сколько можно приобрести

Марки с писанками регионов Украины от Укрпошти. Фото: Игорь Смелянский / Telegram

В пятницу, 21 апреля, Укрпошта запустила в обиход марки с писанками, на которых изображены разные регионы Украины. Их можно уже приобрести на сайте.

Об этом сообщил гендиректор Укрпошти Игорь Смилянский.

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Марки с писанками уже в продаже.

"Пятница, как всегда, для хороших новостей. Прежде всего — наши писанки крепче, чем у врага. А во вторых — учитывая первое, начиная с сегодняшнего дня, наши писанки уже можно приобрести в отделениях и Почтовом маркете", — говорится в сообщении.

По словам Игоря Смилянского, писанки непростые, ведь наши предки в каждую черточку и кружочек закладывали свой смысл и сакральное значение. К примеру, на марке-писанке со Львовской областью изображен крест с орнаментом "утиные кавычки", такой отпечаток считался оберегом.

Марки с писанками, на которых изображены разные регионы Украины. Фото: Игорь Смелянский/Facebook

Среди предложенных есть марки с писанками Гуцульщины, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областей.

Где можно приобрести марки

Приобрести марки можно по ссылке на почтовом маркете или почтовых отделениях Укрпошти.

Сколько стоят марки

Цена марок с писанками зависит от их количества и изображения региона. К примеру, стандартные марки "Писанки. Гуцульщина" с номиналом Т в листе стоят 594 грн, а стандартные марки "Писанки. Львовская обл." с номиналом U в листе — 1188 грн.

Стоимость марок с писанками. Фото: скриншот

Стоимость марок с писанками. Фото: скриншот

Стоимость марок с писанками. Фото: скриншот

Напомним, Укрпошта регулярно выпускает тематические марки. К примеру, 10 апреля компания ввела в обиход марку Kalush Orchestra, а в конце марта — блок марок с Ирпенем, Бучей и Гостомелем.