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Укрпошта запустила в обіг нові марки з писанками: де та за скільки можна придбати

21 квітня 2023 12:50
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Укрпошта запустила в обіг нові марки з писанками: де та за скільки можна придбати
Марки з писанками регіонів України від Укрпошти. Фото: Ігор Смілянський / Telegram
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У п'ятницю, 21 квітня, Укрпошта запустила в обіг марки з писанками, на яких зображені різні регіони України. Їх вже можна придбати на сайті.

Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

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Марки з писанками вже у продажі

"Пʼятниця, як завжди, для хороших новин. Перш за все — наші писанки міцніші, ніж у ворога. А по друге — враховуючи перше, починаючи від сьогодні, наші писанки вже можна придбати у відділеннях та Поштовому маркеті", — йдеться у дописі.

За словами Ігоря Смілянського, писанки непрості, адже наші предки в кожну рисочку та кружечок закладали свій сенс та сакральне значення. Наприклад, на марці-писанці з Львівщини зображено хрест з орнаментом "качачі лапки", такий відбиток вважався оберегом.

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Марки з писанками, на яких зображені різні регіони України. Фото: Ігор Смілянський/Facebook

Серед запропонованих є марки з писанками Гуцульщини, Львівської, Івано-Франківської та Вінницької областей.

Де можна придбати марки

Придбати марки можна за посиланням на поштовому маркеті або в поштових відділеннях Укрпошти. 

Скільки коштують марки

Ціна марок з писанками залежить від їх кількості та зображення регіону. До прикладу, стандартні марки "Писанки. Гуцульщина" з номіналом Т в аркуші коштують 594 грн, а стандартні марки "Писанки. Львівська обл." з номіналом U в аркуші — 1188 грн.

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Вартість марок  з писанками. Фото: скріншот
скріншот
Вартість марок  з писанками. Фото: скріншот
скріншот
Вартість марок  з писанками. Фото: скріншот

Нагадаємо, Укрпошта регулярно випускає тематичні марки. Наприклад, 10 квітня компанія ввела в обіг марку Kalush Orchestra, а наприкінці березня — блок марок із Ірпенем, Бучею та Гостомелем.

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