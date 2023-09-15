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Укрзализныця разоблачила хищение запчастей для тепловозов на 1,5 млн гривен

15 сентября 2023 16:40
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Укрзализныця разоблачила хищение запчастей для тепловозов на 1,5 млн гривен
Разоблачение предпринимателя на хищении запчастей для тепловозов. Фото: t.me/UA_National_Police
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Во взаимодействии с правоохранительными органами Укрзализныця выявила мошенничество в отношении запасных частей для дизельных тепловозов. По результатам экспертизы выяснилось, что некоторые из поставленных деталей не соответствуют установленным стандартам и имели следы эксплуатации до продажи.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

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Незаслуженно поставщику переведено 1,48 млн гривен. При этом использование некачественных деталей могло привести к поломке локомотивов.

Одному из ключевых участников этого мошенничества, руководителю частного предприятия, уже предъявлено обвинение в мошенничестве средств Укрзализныци в значительных объемах, осуществленном путем злоупотребления должностными полномочиями в условиях военного положения.

Что сказали в полиции

Согласно данным следствия, в 2022 году между предприятием и Укрзализныцей было заключено соглашение о поставке 98 новых крышек для цилиндров дизельных двигателей по цене 93,6 тыс. гривен за штуку. Однако глава фирмы, 36-летний гражданин Запорожья, поставил компоненты, не соответствующие договорным условиям, влекущее за собой финансовые потери порядка 1,4 млн гривен.

Напомним, что женщина с инвалидностью София Грубова из Днепра столкнулась с проблемой при путешествии на поезде: ей пришлось провести 18 часов без доступа к туалету. Дело в том, что на маршруте Львов — Днепр ее посадили в обычный вагон.

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