Укрзалізниця викрила розкрадання запчастин для тепловозів на 1,5 млн гривень
У взаємодії із правоохоронними органами Укрзалізниця виявила шахрайство щодо запасних частин для дизельних тепловозів. За результатами експертизи з'ясувалося, що деякі поставлені деталі не відповідають встановленим стандартам і мали сліди експлуатації до продажу.
Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
Викрадення на запчастини для тепловозів
Незаслужено постачальнику переведено 1,48 млн гривень. При цьому використання неякісних деталей могло призвести до поломки локомотивів.
Одному з ключових учасників цього шахрайства, керівнику приватного підприємства, вже висунуто звинувачення у шахрайстві коштів Укрзалізниці у значних обсягах, здійсненому шляхом зловживання посадовими повноваженнями в умовах воєнного стану.
Що сказали у поліції
За даними слідства, у 2022 році між підприємством та Укрзалізницею було укладено угоду про постачання 98 нових кришок для циліндрів дизельних двигунів за ціною 93,6 тис. гривень за штуку. Однак голова фірми, 36-річний громадянин Запоріжжя, поставив компоненти, що не відповідають договірним умовам, що тягне за собою фінансові втрати близько 1,4 млн гривень.
Нагадаємо, що жінка з інвалідністю Софія Грубова з Дніпра стикнулася з проблемою під час подорожі потягом: їй довелося провести 18 годин без доступу до туалету. Річ у тім, що на маршруті Львів — Дніпро її посадили у звичайний вагон.