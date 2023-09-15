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Укрзалізниця викрила розкрадання запчастин для тепловозів на 1,5 млн гривень

15 вересня 2023 16:40
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Укрзалізниця викрила розкрадання запчастин для тепловозів на 1,5 млн гривень
Викриття підприємця на розкраданні запчастин для тепловозів. Фото: t.me/UA_National_Police
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У взаємодії із правоохоронними органами Укрзалізниця виявила шахрайство щодо запасних частин для дизельних тепловозів. За результатами експертизи з'ясувалося, що деякі поставлені деталі не відповідають встановленим стандартам і мали сліди експлуатації до продажу.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

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Незаслужено постачальнику переведено 1,48 млн гривень. При цьому використання неякісних деталей могло призвести до поломки локомотивів.

Одному з ключових учасників цього шахрайства, керівнику приватного підприємства, вже висунуто звинувачення у шахрайстві коштів Укрзалізниці у значних обсягах, здійсненому шляхом зловживання посадовими повноваженнями в умовах воєнного стану.

Що сказали у поліції

За даними слідства, у 2022 році між підприємством та Укрзалізницею було укладено угоду про постачання 98 нових кришок для циліндрів дизельних двигунів за ціною 93,6 тис. гривень за штуку. Однак голова фірми, 36-річний громадянин Запоріжжя, поставив компоненти, що не відповідають договірним умовам, що тягне за собою фінансові втрати близько 1,4 млн гривень.

Нагадаємо, що жінка з інвалідністю Софія Грубова з Дніпра стикнулася з проблемою під час подорожі потягом: їй довелося провести 18 годин без доступу до туалету. Річ у тім, що на маршруті Львів — Дніпро її посадили у звичайний вагон.

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