Умеров отреагировал на фейк об увольнении Залужного

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: соцсети

Министр обороны Украины Рустем Умеров отреагировал на заявление нардепа от "Европейской солидарности" Владимира Арьева об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Он сравнил депутата с российскими пропагандистами.

Об этом он написал в Facebook.

Читайте также:

Реакция Умерова на увольнение Залужного

"Об очередном информационном вбросе от одного из депутатов. Некоторые нечистоплотные политики сегодня пытаются расколоть украинское общество — это ничем не лучше того, что делают российские пропагандисты", — пишет Умеров.

Политик подчеркнул, что Россия ведет против Украины еще и информационную войну. Поэтому он настойчиво попросил нардепов не участвовать в этой авантюре.

"Информационная война является составной частью российской агрессии против Украины. Не стоит становиться в ней пешками и тем более помощниками. Всем в стране сегодня следует сосредоточиться на вопросах обороны и делать все, чтобы усилить наше государство", — отметил министр обороны.

Пост Умерова. Источник: Facebook

Напомним, что ранее нардеп от "ЕС" Владимир Арьев сообщил, что Рустем Умеров внес ходатайство на Ставку Верховного Главнокомандующего об увольнении Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Однако доказательств он не привел. Сам Умеров подтвердил, что именно по его представлению был уволен командующий Силами специальных операций ВСУ Виктор Хоренко.