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Уполномоченный по вопросам пропавших без вести решил уйти в отставку

13 сентября 2023 15:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Уполномоченный по вопросам пропавших без вести решил уйти в отставку
Уполномоченный по пропавшим без вести Олег Котенко. Фото: Media Center Украина
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко решил уйти в отставку. Это решение он принял после того, как правительство внесло изменения в перечень его полномочий.

Об этом Олег Котенко сообщил в своем Telegram-канале.

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"Вчера на заседании Кабинета Министров внесены изменения в перечень полномочий Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Так, переговоры со страной-агрессором о возвращении тел, переданы Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными. Деятельность поисковых групп будет в ведении Генштаба ВСУ. Работа с Единым реестром пропавших без вести отныне поручена Министерству внутренних дел", — рассказал Котенко.

Он подчеркнул, что его команда искренне благодарна всем государственным органам, которые помогали им. По словам Уполномоченного, без слаженной работы многие люди до сих пор еще не были бы найдены.

В настоящее время Котенко находится в командировке на освобожденных территориях Донецкой области. По возвращении он планирует подать заявление об отставке.

"Впрочем, с даты ее утверждения помощь членам семей пропавших без вести командой Олега Котенко будет продолжаться уже в формате общественной работы. Как и раньше, каждый может обратиться к нам со своей проблемой. В свою очередь мы все сделаем, чтобы помочь вам", — подчеркнул он.

По его словам, сейчас идет передача функционала Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, в Коорштаб по вопросам обращения с военнопленными, Генштаб ВСУ и МВД. Котенко сообщил, что о номерах горячих линий этих ведомств на которые смогут обратиться семьи пропавших без вести лиц будет проинформировано дополнительно.

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Уполномоченный по пропавшим без вести Олег Котенко. Фото: t.me/Oleg_Kotenko_Patriot
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Пост Котенко. Фото: скриншот
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Пост Котенко. Фото: скриншот

Напомним, в Украине произошли изменения в структуре поиска пропавших без вести людей. Теперь этим будет заниматься Министерство внутренних дел (МВД) вместо Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных регионов.

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