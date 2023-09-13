Уповноважений з питань зниклих безвісти вирішив піти у відставку

Уповноважений з питань зниклих безвісти Олег Котенко. Фото: Media Center Ukraine

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко вирішив піти у відставку. Це рішення він прийняв після того, як уряд вніс зміни до переліку його повноважень.

Про це Олег Котенко повідомив у своєму Telegram-каналі.

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"Вчора на засіданні Кабінету Міністрів внесено зміни до переліку повноважень Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Так, перемовини з країною-агресором про повернення тіл, передано Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими. Діяльність пошукових груп буде у віданні Генштабу ЗСУ. Роботу з Єдиним реєстром зниклих безвісти відтепер доручено Міністерству внутрішніх справ", — розповів Котенко.

Він наголосив, що його команда щиро вдячна всім державним органам, які допомагали їм. За словами Уповноваженого, без злагодженої праці багато людей до цього часу ще не було б знайдено.

Наразі Котенко перебуває у відрядженні на звільнених територіях Донецької області. Після повернення він планує подати заяву про відставку.

"Втім, з дати її затвердження допомога членам сімей зниклих безвісти командою Олега Котенко буде продовжуватись вже у форматі громадської роботи. Як і раніше, кожен може звернутися до нас зі своєю проблемою. Своєю чергою ми все зробимо, щоб допомогти вам", — наголосив він.

За його словами, зараз триває передача функціонала Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, до Коорштабу з питань поводження з військовополоненими, Генштабу ЗСУ та МВС. Котенко повідомив, що про номери гарячих ліній цих відомств на які зможуть звернутися родини зниклих безвісти осіб буде проінформовано додатково.

Уповноважений з питань зниклих безвісти Олег Котенко. Фото: t.me/Oleg_Kotenko_Patriot

Допис Котенка. Фото: скриншот

Допис Котенка. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні відбулися зміни у структурі пошуку людей, які зникли безвісти. Наразі цим займатиметься Міністерство внутрішніх справ (МВС) замість Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих регіонів.