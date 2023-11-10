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Правительство вдвое увеличило финансирование программ поддержки ветеранов в 2024 году, — Шмыгаль

10 ноября 2023 19:55
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Правительство вдвое увеличило финансирование программ поддержки ветеранов в 2024 году, — Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Правительственный портал
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Кабинет Министров Украины выделил 14 млрд грн для финансирования программ поддержки ветеранов войны в 2024 году. Таким образом, расходы на политику в отношении участников боевых действий были увеличены вдвое.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Финансирование поддержки ветеранов выросло вдвое

Глава правительства заявил, что по сравнению с нынешним годом, финансирование программ поддержки ветеранов войны в 2024 году вырастет вдвое.

"Выделяем 14 млрд грн на то, чтобы обеспечить наших ветеранов необходимыми услугами и поддержкой. Строим новую ветеранскую политику. Полноценно запустим проект "помощник ветерана", на который выделяем почти 4 млрд грн. Реабилитация и психологические услуги — 2,6 млрд грн. Предусматриваем 6 млрд грн для обеспечения ветеранов жильем", — рассказал Шмыгаль.

Кроме того, глава правительства Украины рассказал, что для ветеранов продолжится льготная ипотека в рамках программы єОселя. По программе єРобота будут и дальше предоставляться безвозвратные гранты на ветеранский бизнес.

Ранее мы сообщали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль получил отчет Еврокомиссии по Украине в рамках Пакета расширения ЕС от госпожи посла ЕС в Украине Катарины Матерновой. В этом документе рекомендуется начать переговоры по вступлению Украины в Евросоюз.

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал приоритетные задачи по восстановлению Украины. Особым приоритетом в восстановлении должно стать создание мощных проектных команд в регионах и общинах.

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