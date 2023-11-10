Уряд удвічі збільшив фінансування програм підтримки ветеранів у 2024 році, — Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Урядовий портал

Кабінет міністрів України виділив 14 млрд грн для фінансування програм підтримки ветеранів війни у 2024 році. Таким чином витрати на політику щодо учасників бойових дій були збільшені вдвічі.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Фінансування підтримки ветеранів зросло вдвічі

Голова уряду заявив, що у порівнянні з нинішнім роком, фінансування програм підтримки ветеранів війни у 2024 році зросте вдвічі.

"Виділяємо 14 млрд грн на те, щоб забезпечити наших ветеранів необхідними послугами та підтримкою. Будуємо нову ветеранську політику. Повноцінно запустимо проєкт "помічник ветерана", на який виділяємо майже 4 млрд грн. Реабілітація та психологічні послуги — 2,6 млрд грн. Передбачаємо 6 млрд грн для забезпечення ветеранів житлом", — розповів Шмигаль.

Окрім того, голова уряду України розповів, що для ветеранів продовжиться пільгова іпотека у межах програми єОселя. За програмою єРобота будуть і далі надаватися безповоротні гранти на ветеранський бізнес.

Раніше ми повідомляли, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль отримав звіт Єврокомісії щодо України в рамках Пакета розширення ЄС від пані посла ЄС в Україні Катарини Матернової. У цьому документі рекомендується розпочати переговори щодо вступу України до Євросоюзу.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав пріоритетні завдання щодо відбудови України. Особливим пріоритетом у відновленні має стати створення сильних проєктних команд в регіонах та громадах.