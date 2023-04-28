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Правительство открыло спецсчет для сбора средств на гуманитарное разминирование, — Шмыгаль

28 апреля 2023 16:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Правительство открыло спецсчет для сбора средств на гуманитарное разминирование, — Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: REUTERS/Ken Cedeno/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Кабинет министров Украины открыл специальный счет для Министерства экономики для сбора средств на гуманитарное разминирование. В настоящее время в стране заминировано до 30% площади.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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"Нужно ускорять очистку земель, особенно сельскохозяйственных. План мер по разминированию уже реализуется. Сейчас открываем специальный счет Министерства экономики", — сообщил Шмыгаль.

На этот счет все желающие смогут переводить средства в гривне и иностранной валюте на финансирование гуманитарного разминирования.

По его словам, разминирование остается приоритетом Украины.

Напомним, министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский обратился к участникам заседания министров сельского хозяйства стран G7 с просьбой о международной помощи в разминировании земель сельскохозяйственного назначения.

Также мы писали, что полный комплекс работ по гуманитарному разминированию Украины, по оценке Всемирного банка, обойдется в 37,4 млрд долларов. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, только потребности на текущий год достигают более 397 млн долларов.

Добавим, украинские изобретатели создали беспилотный комплекс для разминирования полей. Трактор проходит поле со скоростью 5 км/ч, то есть за 10 часовой рабочий день способен обследовать 20 га земли.

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