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Уряд відкрив спецрахунок для збору коштів на гуманітарне розмінування, — Шмигаль

28 квітня 2023 16:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Уряд відкрив спецрахунок для збору коштів на гуманітарне розмінування, — Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: REUTERS/Ken Cedeno/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Кабінет міністрів України відкрив спеціальний рахунок для Міністерства економіки для збору коштів на гуманітарне розмінування. Наразі в країні заміновано до 30% площі.

Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Спецрахунок для Мінекономіки

"Потрібно прискорювати очищення земель, особливо сільськогосподарських. План заходів із розмінування вже реалізується. Наразі відкриваємо спеціальний рахунок Міністерства економіки", — повідомив Шмигаль.

На цей рахунок усі охочі зможуть переказувати кошти в гривні та в іноземній валюті на фінансування гуманітарного розмінування.

За його словами, розмінування залишається пріоритетом України.

Нагадаємо, міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський звернувся до учасників засідання міністрів сільського господарства країн G7 з проханням про міжнародну допомогу у розмінуванні земель сільськогосподарського призначення.

Також ми писали, що повний комплекс робіт із гуманітарного розмінування України, за оцінкою Світового банку, буде коштувати 37,4 млрд доларів. За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, лише потреби на поточний рік сягають понад 397 млн доларів.

Додамо, українські винахідники створили безпілотний комплекс для розмінування полів. Трактор проходить поле зі швидкістю 5 км/год, тобто, за 10 годинний робочий день здатен обстежити 20 га землі.

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