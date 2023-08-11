Кабмин обязал веб-сайты электронных сигарет проверять документы посетителей

Заседание Кабмина. Фото: Кабмин

Правительство Украины обязало веб-сайты по продаже электронных сигарет и систем нагрева табака проверять возраст посетителей. Они должны будут подтверждать совершеннолетие документами.

Об этом говорится на сайте Кабмина.

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Проверка возраста

"Веб-сайты производителей и импортеров электронных сигарет и систем нагрева табака будут проверять возраст посетителей. Такое решение принял Кабинет Министров Украины 11 августа 2023 года", — говорится в сообщении.

В список таких сайтов попадают страницы, содержащие информацию о продаже, обслуживании и комплектующих табачных и никотинсодержащих изделий.

Вход на сайты будет осуществляться по документам, подтверждающим возраст посетителя. В Кабмине рассказали, что система идентификации будет разрабатываться.

"Соответствующее постановление чиновники разработали во исполнение требований закона № 1978 по охране здоровья населения от вредного воздействия табака", — говорится в сообщении.

Напомним, с 11 июля в Украине начал действовать запрет на производство, торговлю сигарет и табака для самокруток с ароматическими добавками. Вступили в силу обновленные нормы антитабачного законодательства.

Также мы писали, что в Украине будут штрафовать граждан за использование устройств для нагрева табака в общественных местах по аналогии с обычными сигаретами.