Уряд зобов'язав вебсайти електронних сигарет перевіряти документи відвідувачів

Засідання Кабміну. Фото: Кабмін

Уряд України зобов'язав вебсайти з продажу електронних сигарет та систем нагрівання тютюну перевіряти вік відвідувачів. Вони повинні будуть підтверджувати повноліття документами.

Про це йдеться на сайті Кабміну.

Читайте також:

Перевірка віку

"Вебсайти виробників та імпортерів електронних сигарет та систем нагрівання тютюну будуть перевіряти вік відвідувачів. Таке рішення ухвалив Кабінет Міністрів України 11 серпня 2023 року", — йдеться у повідомленні.

До переліку таких сайтів потрапляють сторінки, які містять інформацію про продаж, обслуговування та комплектуючі тютюнових та нікотиновмісних виробів.

Вхід на сайти буде здійснюватися за документами, які підтверджують вік відвідувача. У Кабміні розповіли, що система ідентифікації розроблятиметься.

"Відповідну постанову урядовці розробили на виконання вимог закону № 1978 щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з 11 липня в Україні почала діяти заборона на виробництво, торгівлю сигарет та тютюну для самокруток з ароматичними добавками. Набрали чинності оновлені норми антитютюнового законодавства.

Також ми писали, що в Україні будуть штрафувати громадян за використання пристроїв для нагріву тютюну у громадських місцях за аналогією зі звичайними цигарками.