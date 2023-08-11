Уряд зобов'язав вебсайти електронних сигарет перевіряти документи відвідувачів
Уряд України зобов'язав вебсайти з продажу електронних сигарет та систем нагрівання тютюну перевіряти вік відвідувачів. Вони повинні будуть підтверджувати повноліття документами.
Про це йдеться на сайті Кабміну.
Перевірка віку
"Вебсайти виробників та імпортерів електронних сигарет та систем нагрівання тютюну будуть перевіряти вік відвідувачів. Таке рішення ухвалив Кабінет Міністрів України 11 серпня 2023 року", — йдеться у повідомленні.
До переліку таких сайтів потрапляють сторінки, які містять інформацію про продаж, обслуговування та комплектуючі тютюнових та нікотиновмісних виробів.
Вхід на сайти буде здійснюватися за документами, які підтверджують вік відвідувача. У Кабміні розповіли, що система ідентифікації розроблятиметься.
"Відповідну постанову урядовці розробили на виконання вимог закону № 1978 щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, з 11 липня в Україні почала діяти заборона на виробництво, торгівлю сигарет та тютюну для самокруток з ароматичними добавками. Набрали чинності оновлені норми антитютюнового законодавства.
Також ми писали, що в Україні будуть штрафувати громадян за використання пристроїв для нагріву тютюну у громадських місцях за аналогією зі звичайними цигарками.