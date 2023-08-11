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Уряд зобов'язав вебсайти електронних сигарет перевіряти документи відвідувачів

11 серпня 2023 20:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Уряд зобов'язав вебсайти електронних сигарет перевіряти документи відвідувачів
Засідання Кабміну. Фото: Кабмін
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Уряд України зобов'язав вебсайти з продажу електронних сигарет та систем нагрівання тютюну перевіряти вік відвідувачів. Вони повинні будуть підтверджувати повноліття документами.

Про це йдеться на сайті Кабміну.

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Перевірка віку

"Вебсайти виробників та імпортерів електронних сигарет та систем нагрівання тютюну будуть перевіряти вік відвідувачів. Таке рішення ухвалив Кабінет Міністрів України 11 серпня 2023 року", — йдеться у повідомленні.

До переліку таких сайтів потрапляють сторінки, які містять інформацію про продаж, обслуговування та комплектуючі тютюнових та нікотиновмісних виробів.

Вхід на сайти буде здійснюватися за документами, які підтверджують вік відвідувача. У Кабміні розповіли, що система ідентифікації розроблятиметься. 

"Відповідну постанову урядовці розробили на виконання вимог закону № 1978 щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з 11 липня в Україні почала діяти заборона на виробництво, торгівлю сигарет та тютюну для самокруток з ароматичними добавками. Набрали чинності оновлені норми антитютюнового законодавства.

Також ми писали, що в Україні будуть штрафувати громадян за використання пристроїв для нагріву тютюну у громадських місцях за аналогією зі звичайними цигарками.

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