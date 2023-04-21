Все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом Альянса, — Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS/Heiko Becker

Все союзники из Североатлантического Альянса согласны с тем, что Украина в конечном итоге станет членом НАТО. Однако главное внимание сейчас уделяется обеспечению победы страны в войне над агрессором Россией.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед встречей в формате "Рамштайн", передает Reuters.

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Генеральный секретарь НАТО отметил, что после завершения полномасштабной войны против Украины Киев должен иметь сдерживание, чтобы предотвратить любые новые атаки. Столтенберг добавил, что именно поэтому страны-члены Альянса основное внимание уделяют тому, чтобы украинцы победили.

Напомним, вчера, 20 апреля, в Украину с неанонсированным визитом прибыл генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Сначала главу НАТО заметили на Михайловской площади Киева возле мемориала погибших украинских военных.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. По словам лидера государства, этот визит показывает, что НАТО готово начинать новую главу в отношениях с Украиной.

Добавим, что на днях генеральный секретарь НАТО заявил, что Украину нужно обеспечить еще большим количеством вооружений. Это поможет ей совершить эффективное контрнаступление и освободить захваченные оккупантами территории.