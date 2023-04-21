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Усі союзники по НАТО згідні з тим, що Україна має стати членом Альянсу, — Столтенберг

21 квітня 2023 11:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Усі союзники по НАТО згідні з тим, що Україна має стати членом Альянсу, — Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото: REUTERS/Heiko Becker
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Усі союзники з Північноатлантичного Альянсу згідні з тим, що Україна зрештою стане членом НАТО. Однак наразі головна увага зараз приділяється забезпеченню перемоги країни у війні над агресором Росією.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг перед зустріччю у форматі "Рамштайн", передає Reuters.

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Генеральний секретар НАТО зазначив, що після завершення повномасштабної війни проти України Київ повинен мати стримування, аби запобігти будь-яким новим атакам. Столтенберг додав, що саме тому країни-члени Альянсу основну увагу приділяють тому, щоб українці перемогли.

Нагадаємо, вчора, 20 квітня, до України з неанонсованим візитом прибув генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг. Спочатку очільника НАТО помітили на Михайлівській площі Києва біля меморіалу загиблих українських військових.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. За словами лідера держави, цей візит показує, що НАТО готове розпочинати нову главу у відносинах з Україною.

Додамо, днями генеральний секретар НАТО заявив, що Україну треба забезпечити ще більшою кількістю озброєнь. Це допоможе їй здійснити ефективний контрнаступ та звільнити захоплені окупантами території.

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