Все удары россии получат как военный, так и политический и юридический ответ, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство обязательно ответит оккупантам на каждую атаку по городам. По его словам, все удары рф получат как военный, так и политический и юридический ответ.
Об этом Зеленский сказал в обращении, которое опубликовал в своем Telegram-канале.
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"На Донбассе, в Харьковской области, везде, куда пришло российское зло, очевидно, что государство-террориста нельзя остановить ничем другим, кроме одного — нашей победы. И мы его обеспечим — украинскую победу. Во всех районах востока нашего государства, где есть украинский флаг, есть и надежда. Это чувствуется. Мы сделаем все, чтобы сине-желтые цвета продолжили свое освободительное движение, чтобы вернули нормальную жизнь всей нашей земле, от Донецка до границы", — подчеркнул Зеленский.
Глава государства отметил, что рф проиграет эту войну. По его словам, нет в мире субъекта, который бы не чувствовал этого уже сейчас.
"Все это уже понимают. И каждый российский убийца должен понимать: ордер на арест — это лучшее, что может с ним произойти", — добавил Зеленский.
Напомним, сегодня, 22 марта, Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Харькову звание "Город-герой". Награду он передал харьковскому городскому голове Игорю Терехову.
Также мы писали, что во время рабочей поездки в Донецкую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных на Бахмутском направлении. Глава государства заслушал доклады и вручил награды военным.
Добавим, Владимир Зеленский заявил, что ордер на арест российского лидера владимира путина, изданный Международным уголовным судом, является значительным международно-правовым результатом для Украины. Он также отметил, что вторжение россии на территорию Украины закончится для путина полной ответственностью за совершенные действия.