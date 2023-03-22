Усі удари росії отримають як військову, так і політичну та юридичну відповідь, — Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що держава обов'язково відповість окупантам на кожну атаку по містах. За його словами, усі удари рф отримають як військову, так і політичну та юридичну відповідь.

Про це Зеленський сказав у зверненні, яке опублікував у своєму Telegram-каналі.

Деталі

"На Донбасі, на Харківщині, усюди, куди прийшло російське зло, очевидно, що державу-терориста не можна зупинити нічим іншим, окрім одного — нашої перемоги. І ми її забезпечимо — українську перемогу. В усіх районах сходу нашої держави, де є український прапор, є і надія. Це відчувається. Ми зробимо все, щоб синьо-жовті кольори продовжили свій визвольний рух, щоб повернули нормальне життя всій нашій землі, від Донецька до кордону", — наголосив Зеленський.

Глава держави зазначив, що рф програє цю війну. За його словами, немає у світі субʼєкта, який не відчував би цього вже зараз.

"Усі вже це розуміють. І кожен російський вбивця повинен розуміти: ордер на арешт — це найкраще, що може з ним статися", — додав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 22 березня, Президент України Володимир Зеленський присвоїв Харкову звання "Місто-герой". Відзнаку він передав харківському міському голові Ігорю Терехову.

Також ми писали, що під час робочої поїздки в Донецьку область Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових на Бахмутському напрямку. Глава держави заслухав доповіді та вручив нагороди військовим.

Додамо, Володимир Зеленський заявив, що ордер на арешт російського лідера володимира путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом, є значним міжнародно-правовим результатом для України. Він також зазначив, що вторгнення росії на територію України закінчиться для путіна повною відповідальністю за скоєні дії.