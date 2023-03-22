Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Усі удари росії отримають як військову, так і політичну та юридичну відповідь, — Зеленський arrow

Усі удари росії отримають як військову, так і політичну та юридичну відповідь, — Зеленський

22 березня 2023 20:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Володимир Зеленський
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що держава обов'язково відповість окупантам на кожну атаку по містах. За його словами, усі удари рф отримають як військову, так і політичну та юридичну відповідь.

Про це Зеленський сказав у зверненні, яке опублікував у своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Деталі

"На Донбасі, на Харківщині, усюди, куди прийшло російське зло, очевидно, що державу-терориста не можна зупинити нічим іншим, окрім одного — нашої перемоги. І ми її забезпечимо — українську перемогу. В усіх районах сходу нашої держави, де є український прапор, є і надія. Це відчувається. Ми зробимо все, щоб синьо-жовті кольори продовжили свій визвольний рух, щоб повернули нормальне життя всій нашій землі, від Донецька до кордону", — наголосив Зеленський.

Глава держави зазначив, що рф програє цю війну. За його словами, немає у світі субʼєкта, який не відчував би цього вже зараз.

"Усі вже це розуміють. І кожен російський вбивця повинен розуміти: ордер на арешт — це найкраще, що може з ним статися", — додав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 22 березня, Президент України Володимир Зеленський присвоїв Харкову звання "Місто-герой". Відзнаку він передав харківському міському голові Ігорю Терехову.

Також ми писали, що під час робочої поїздки в Донецьку область Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових на Бахмутському напрямку. Глава держави заслухав доповіді та вручив нагороди військовим.

Додамо, Володимир Зеленський заявив, що ордер на арешт російського лідера володимира путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом, є значним міжнародно-правовим результатом для України. Він також зазначив, що вторгнення росії на територію України закінчиться для путіна повною відповідальністю за скоєні дії.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Новина з відео

20:50 Коли буде зрозуміло, чи вийде Ярмоленко проти збірної Англії

20:43 Скібіцький розповів, як окупанти переорієнтовують напрямки своїх ударів

Ексклюзив

20:18Весняний шарм незламного Києва: емоції міста очима Новини.LIVE

20:15 Актори студії "Квартал 95" розповіли про свої улюблені українські міста

20:07 Блінкен пояснив, чому Китай "уважно стежить" за подіями, які відбуваються в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:00 Житловий масив Одеси залишиться на ніч без води

Новина з відео

19:49 Зеленський присвоїв Харкову звання "Місто-герой України"

19:36 Людям з нетрадиційною орієнтацією в Уганді загрожує довічне ув’язнення: деталі

19:31 Озіл назвав причину завершення кар'єри

19:31 Візит Сі Цзіньпіна до москви: ЗМІ розповіли, у чому лідери рф і Китаю не дійшли згоди

Новина з відео

20:50 Коли буде зрозуміло, чи вийде Ярмоленко проти збірної Англії

Новина з відео

19:49 Зеленський присвоїв Харкову звання "Місто-герой України"

Новина з відео

19:06 Військові отримали перший комплекс дронів-розвідників "ШАРК" та показали його у роботі

Новина з відео

18:30 Україна розраховує, що Данія стане частиною повітряної коаліції, — Шмигаль

Новина з відео

18:08 Схеми на пів мільярда: ексочільнику Фонду держмайна оголосили підозру

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

17:00В Одесі коні лікують та заспокоюють душу: іпотерапія для військовослужбовців ВМС ЗСУ

Новина з відео

16:58Обстріл житлового будинку: у Запоріжжі зросла кількість постраждалих

Новина з відео

15:31 "Грибок та холод": Одеські волонтери оцінили нове приміщення, що їм запропонувала облрада

Новина з відео

15:26 Лавров взявся лякати Україну урановими боєприпасами від Британії

Новина з відео

14:34Наслідки російськоі атаки дронами-камікадзе по Ржищеву (ФОТО)

20:15 Актори студії "Квартал 95" розповіли про свої улюблені українські міста

Ексклюзив

17:49"Шахеди" на Київщині: наслідки нічної ворожої атаки у Ржищеві

Ексклюзив

17:20Тепер м'яч на боці Китаю: експерт підбив підсумки візиту Сі Цзіньпіня до росії

Ексклюзив

17:00В Одесі коні лікують та заспокоюють душу: іпотерапія для військовослужбовців ВМС ЗСУ

14:48В Україні поновили реєстрацію на фіндопомогу у 16 тис. грн: як отримати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:09Бізнесу заборонять використання у брендах і товарах символів війни: деталі законопроєкту

Новина з фото

12:33Одіозна блогерка запросила гроші за рекламу благодійного концерту: бурхлива реакція соцмереж

Новина з фото

06:40 Різ Візерспун — 47: найвідоміші ролі голлівудської білявки

06:23Деякі пенсіонери залишаться без підвищення виплат у 2023 році: відомо які категорії

Ексклюзив

06:00Окупація в зоні відчуження: як відновлюється Іванків після 36 днів з росіянами

Актуальне по темі

None 22 Березень 20:50

Коли буде зрозуміло, чи вийде Ярмоленко проти збірної Англії

None 22 Березень 20:43

Скібіцький розповів, як окупанти переорієнтовують напрямки своїх ударів

None 22 Березень 20:37

Весняний шарм незламного Києва: емоції міста очима Новини.LIVE

None 22 Березень 19:40

Актори студії "Квартал 95" розповіли про свої улюблені українські міста

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB