Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow В "Азове" прокомментировали ситуацию с проукраинским студентом из Крыма, которого видала Фарион arrow

В "Азове" прокомментировали ситуацию с проукраинским студентом из Крыма, которого видала Фарион

13 ноября 2023 13:52
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В "Азове" прокомментировали ситуацию с проукраинским студентом из Крыма, которого видала Фарион
Заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин. Фото: Facebook Жорина
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Для того чтобы доказать пророссийскую работу Ирины Фарион, даже не нужно изучать архивы СССР. Своими поступками она показывает, как в унисон работает с ФСБ прямо сейчас.

Об этом заявил заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин после того, как российские спецслужбы арестовали парня в Крыму с проукраинской позицией.

Читайте также:

Реакция Жорина на поступки Фарион

"Фарион опубликовала письмо с открытыми данными проукраинского парня с оккупированной территории, и теперь его, конечно, задержали. Можно догадаться, что ему придется пережить благодаря этой "защитнице языка"", — говорится в сообщении.

Жорин добавил, что не следует изучать архивы СССР для доказательств пророссийской работы Фарион. Своими поступками она показывает, как в унисон работает с ФСБ прямо сейчас.

"И я еще раз обращаюсь в правоохранительные органы — может вы наконец-то заметите ее "деятельность" и что-то сделаете?" — подчеркнул военный.

null
Сообщение Максима Жорина. Фото: скриншот

Что предшествовало

Накануне знаменитая "защитница языка" Ирина Фарион опубликовала в своих соцсетях письмо, которое прислал ей парень из оккупированного Крыма Максим Глебов. Он поддержал языковеда о важности украинского языка и подчеркнул, что ждет освобождения полуострова.

null
Письмо парня в соцсетях Фарион. Фото: скриншот

"Даже не представляю себе, как во время освобождения родной Керчи, я выйду на улицу имени Чкалова и буду встречать украинских воинов, которые будут говорить по-кацапски. Откуда я буду знать, что это наши, а не москали, одевшиеся в украинскую военную форму... Вы для меня луч среди тьмы оккупации. Знаю, Украина победит рашу. Знаю, Мова победит язык", — написал парень.

Несмотря на комментарии и призывы своих читателей о безопасности Максима, Фарион не скрыла имя парня и города, где он учится и даже угрожала заблокировать подписчиков за неуместные советы.

null
Комментарии Фарион. Фото: скриншот

И уже вскоре российским спецслужбам удалось найти юношу. Также утверждается, что парнем, его окружением и преподавателями занимаются в оккупационном Центре борьбы с экстремизмом российского Министра внутренних дел.

Впоследствии в российских Telegram-каналах разлетелось видео, где Максим Глебов подтверждает, что отправлял письмо Фарион и "признает свою вину".

Напомним, в программе "Рандеву с Яниной Соколовой" языковед Ирина Фарион заявила, что "категорически не принимает" то, что некоторые военнослужащие бригады "Азов" и 3 отдельной штурмовой бригады общаются на русском языке, в частности в бою и она "не может назвать их украинцами" ".

Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин прокомментировал скандальное заявление экснардепки Ирины Фарион о русскоязычных военных.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Актуальное по теме