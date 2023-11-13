В "Азове" прокомментировали ситуацию с проукраинским студентом из Крыма, которого видала Фарион

Заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин. Фото: Facebook Жорина

Для того чтобы доказать пророссийскую работу Ирины Фарион, даже не нужно изучать архивы СССР. Своими поступками она показывает, как в унисон работает с ФСБ прямо сейчас.

Об этом заявил заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин после того, как российские спецслужбы арестовали парня в Крыму с проукраинской позицией.

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Реакция Жорина на поступки Фарион

"Фарион опубликовала письмо с открытыми данными проукраинского парня с оккупированной территории, и теперь его, конечно, задержали. Можно догадаться, что ему придется пережить благодаря этой "защитнице языка"", — говорится в сообщении.

Жорин добавил, что не следует изучать архивы СССР для доказательств пророссийской работы Фарион. Своими поступками она показывает, как в унисон работает с ФСБ прямо сейчас.

"И я еще раз обращаюсь в правоохранительные органы — может вы наконец-то заметите ее "деятельность" и что-то сделаете?" — подчеркнул военный.

Сообщение Максима Жорина. Фото: скриншот

Что предшествовало

Накануне знаменитая "защитница языка" Ирина Фарион опубликовала в своих соцсетях письмо, которое прислал ей парень из оккупированного Крыма Максим Глебов. Он поддержал языковеда о важности украинского языка и подчеркнул, что ждет освобождения полуострова.

Письмо парня в соцсетях Фарион. Фото: скриншот

"Даже не представляю себе, как во время освобождения родной Керчи, я выйду на улицу имени Чкалова и буду встречать украинских воинов, которые будут говорить по-кацапски. Откуда я буду знать, что это наши, а не москали, одевшиеся в украинскую военную форму... Вы для меня луч среди тьмы оккупации. Знаю, Украина победит рашу. Знаю, Мова победит язык", — написал парень.

Несмотря на комментарии и призывы своих читателей о безопасности Максима, Фарион не скрыла имя парня и города, где он учится и даже угрожала заблокировать подписчиков за неуместные советы.

Комментарии Фарион. Фото: скриншот

И уже вскоре российским спецслужбам удалось найти юношу. Также утверждается, что парнем, его окружением и преподавателями занимаются в оккупационном Центре борьбы с экстремизмом российского Министра внутренних дел.

Впоследствии в российских Telegram-каналах разлетелось видео, где Максим Глебов подтверждает, что отправлял письмо Фарион и "признает свою вину".

Напомним, в программе "Рандеву с Яниной Соколовой" языковед Ирина Фарион заявила, что "категорически не принимает" то, что некоторые военнослужащие бригады "Азов" и 3 отдельной штурмовой бригады общаются на русском языке, в частности в бою и она "не может назвать их украинцами" ".

Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин прокомментировал скандальное заявление экснардепки Ирины Фарион о русскоязычных военных.