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Боєць ЗСУ різко відповів на заяву Фаріон про російськомовних військових

6 листопада 2023 19:41
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Боєць ЗСУ різко відповів на заяву Фаріон про російськомовних військових
Заступник командира 3 ОШБр, майор ЗСУ Максим Жорін. Фото: соцмережі
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін прокоментував скандальну заяву екснардепки Верховної Ради України Ірини Фаріон про російськомовних військових. Він заявив, що їй ніхто "взагалі ніхто не давав права відкривати рота" в бік ЗСУ.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

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Свій пост Жорін навіть розписав російською та українською мовами, гнівно звернувшись до Фаріон.

"Ніхто тобі не давав права відкривати рота у бік бійців Азова, Третьої штурмової чи будь-якого іншого підрозділу української армії. Тому просто йди ти на**й!", — жорстко відповів військовий. 

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Пост Жоріна. Джерело: Telegram

Також він звернувся до правоохоронних відомств України, аби ті ініціювали перевірку екснардепки на предмет співучасті у розколі українського суспільства.

"Правоохоронним органам вже давно час звернути увагу на діялність цієї к**ченої п***и, яка розколює українське суспільство за ФСБшними методичками", — додав в кінці Жорін. 

Нагадаємо, що не так давно Ірина Фаріон в інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій висловилася про українських військових, які розмовляють російською мовою. За її словами, якщо в армії немає дисципліни — то "це не армія, а зброд". Пізніше екснардепка прокоментувала свою скандальну заяву: за її словами, якщо в державі не виконується закон — немає держави. А на думку українців їй "байдуже". 

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