В Украину придет тепло: синоптики рассказали о погоде на сегодня

В Украине значительно потеплеет

Сегодня, 23 марта, во многих областях Украины будет тепло и сухо. В Укргидрометцентре рассказали, где будет теплее всего.

Подробный прогноз погоды рассказали в Укргидрометцентре и народный синоптик.

Прогноз погоды на 23 марта

Сегодня во всех областях будет достаточно тепло, местами облачно с прояснениями. Небольшие осадки возможны только в Крыму.

Известно, что в Одесской области ночью и утром возможен незначительный туман. Кроме того, такое же явление возможно в центральных и северо-восточных областях Украины.

"Ветер восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с", — говорится в сообщении.

Температура воздуха будет составлять:

ночью 1-6°С, на побережье морей до 9°С тепла,

днем 13-18°С, в Закарпатье и Прикарпатье до 21°С тепла;

в Карпатах ночью от 2°С тепла до 3°С мороза, днем 6-11°С тепла.

Значительное потепление придет к:

Киевской

Винницкой

Днепропетровской

Одесской

Николаевской

Запорожской

Тернопольской области

Погода в Украине 23 марта

Погода в Киевской области

Сегодня, 23 марта, в Киевской области стоит ожидать облачную и теплую погоду. Осадков синоптики не предполагают. Ветер южный — 5-10 м/с.

Температура воздуха по области составит:

ночью 1-6°С тепла,

днем 13-18°С тепла.

В Киеве днем столбик термометра поднимется до 14-16°С.

Погода в Киеве

Прогноз погоды от народного синоптика

Сегодня, 23 марта, максимальная температура воздуха в Украине составит 12-18 градусов тепла, на западе местами до +20 градусов.

"23 марта осадки, чтобы какие-то существенные — вряд ли, разве где-то облачность плотнее прибежит, повсюду будет преобладать сухая погода с переменной облачностью. Ветер завтра будет юго-западный, небольшой или умеренный", — рассказывает Наталья Диденко.

Прогноз погоды от синоптиков Meteoprog

В четверг, 23 марта, погода в большинстве областей нашей страны ожидается преимущественно без осадков с высокими температурными показателями. Лишь днем в районе Полесья и на севере пройдет небольшой дождь.

Ветер юго-западного направления, 5-10 м/с.

Температура воздуха будет составлять:

в ночное время +3...+9 °С,

днем столбики термометров покажут +11...+17 °С,

в западных и Одесской областях местами +18...+20°С.

Прогноз погоды на 23 марта.

Предупреждение об опасности

Несмотря на теплую погоду, синоптики предупреждают о снеголавинной опасности и советуют воздержаться от походов на высокогорье.

По их словам, 23 марта будет опасно на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье!", – говорится в сообщении.

Предупреждение об опасности

Напомним, синоптик рассказал, когда в Украину внезапно вернется снег. Народный синоптик прогнозирует потепление, однако ненадолго.