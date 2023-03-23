В Украину придет тепло: синоптики рассказали о погоде на сегодня

Во многих областях "ударит" весеннее тепло — какой будет погода в Украине
Сегодня, 23 марта, во многих областях Украины будет тепло и сухо. В Укргидрометцентре рассказали, где будет теплее всего.
Подробный прогноз погоды рассказали в Укргидрометцентре и народный синоптик.
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Прогноз погоды на 23 марта
Сегодня во всех областях будет достаточно тепло, местами облачно с прояснениями. Небольшие осадки возможны только в Крыму.
Известно, что в Одесской области ночью и утром возможен незначительный туман. Кроме того, такое же явление возможно в центральных и северо-восточных областях Украины.
"Ветер восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с", — говорится в сообщении.
Температура воздуха будет составлять:
- ночью 1-6°С, на побережье морей до 9°С тепла,
- днем 13-18°С, в Закарпатье и Прикарпатье до 21°С тепла;
- в Карпатах ночью от 2°С тепла до 3°С мороза, днем 6-11°С тепла.
Значительное потепление придет к:
- Киевской
- Винницкой
- Днепропетровской
- Одесской
- Николаевской
- Запорожской
- Тернопольской области
Погода в Киевской области
Сегодня, 23 марта, в Киевской области стоит ожидать облачную и теплую погоду. Осадков синоптики не предполагают. Ветер южный — 5-10 м/с.
Температура воздуха по области составит:
- ночью 1-6°С тепла,
- днем 13-18°С тепла.
В Киеве днем столбик термометра поднимется до 14-16°С.
Прогноз погоды от народного синоптика
Сегодня, 23 марта, максимальная температура воздуха в Украине составит 12-18 градусов тепла, на западе местами до +20 градусов.
"23 марта осадки, чтобы какие-то существенные — вряд ли, разве где-то облачность плотнее прибежит, повсюду будет преобладать сухая погода с переменной облачностью. Ветер завтра будет юго-западный, небольшой или умеренный", — рассказывает Наталья Диденко.
Прогноз погоды от синоптиков Meteoprog
В четверг, 23 марта, погода в большинстве областей нашей страны ожидается преимущественно без осадков с высокими температурными показателями. Лишь днем в районе Полесья и на севере пройдет небольшой дождь.
Ветер юго-западного направления, 5-10 м/с.
Температура воздуха будет составлять:
- в ночное время +3...+9 °С,
- днем столбики термометров покажут +11...+17 °С,
- в западных и Одесской областях местами +18...+20°С.
Предупреждение об опасности
Несмотря на теплую погоду, синоптики предупреждают о снеголавинной опасности и советуют воздержаться от походов на высокогорье.
По их словам, 23 марта будет опасно на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.
"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье!", – говорится в сообщении.
Напомним, синоптик рассказал, когда в Украину внезапно вернется снег. Народный синоптик прогнозирует потепление, однако ненадолго.