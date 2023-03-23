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В багатьох областях "вдарить" весняне тепло — якою сьогодні буде погода в Україні

23 березня 2023 06:15
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
До України прийде тепло: синоптики розповіли про погоду на сьогодні
В Україні значно потеплішає
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 23 березня, в багатьох областях України буде тепло та сухо. В Укргідрометцентрі розповіли, де буде найтепліше.

Детальний прогноз погоди розповіли в Укргідрометцентрі та народні синоптики.

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Прогноз погоди на 23 березня

Сьогодні в усіх областях буде доволі тепло, місцями хмарно з проясненнями. Невеликі опади можливі лише в Криму. 

Відомо, що на Одещині вночі та вранці можливий незначний туман. Крім цього, таке ж явище можливе в центральних та північно-східних областях України.

"Вітер східний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с", — йдеться в повідомленні. 

Температура повітря становитиме:

  • вночі 1-6°С, на узбережжі морів до 9°С тепла,
  • вдень 13-18°С, на Закарпатті та Прикарпатті до 21°С тепла;
  • в Карпатах вночі від 2°С тепла до 3°С морозу, вдень 6-11°С тепла.

Значне потепління прийде до:

  • Київської
  • Вінницької
  • Дніпропетровської
  • Одеської
  • Миколаївської
  • Запорізької
  • Тернопільської областей
погода
Погода в Україні 23 березня

Погода на Київщині

Сьогодні, 23 березня, на Київщині варто очікувати хмарну та теплу погоду. Опадів синоптики не передбачають. Вітер південний — 5-10 м/с.

Температура повітря по області становитиме:

  • вночі 1-6°С тепла,
  • вдень 13-18°С тепла.

У Києві вдень стовпчик термометра підніметься до 14-16°С.

погода
Погода в Києві

Прогноз погоди від народного синоптика

Сьогодні, 23 березня, максимальна температура повітря в Україні становитиме 12 — 18 градусів тепла, на заході місцями до +20 градусів.

"23-го березня опади, щоб якісь суттєві — навряд, хіба десь хмарність щільніша прибіжить, повсюди переважатиме суха погода з мінливою хмарністю. Вітер завтра буде південно-західний, невеликий або помірний", — розповідає Наталія Діденко. 

Прогноз погоди від синоптиків Meteoprog

Зазначається, що у четвер, 23 березня, погода у більшості областей нашої країни очікується переважно без опадів з високими температурними показниками. Лише вдень у районі Полісся та крайньої півночі пройде невеликий дощ.

Вітер південно-західного напрямку, 5 — 10 м/с.

Температура повітря становитиме:

  • в нічний час +3...+9 °С,
  • вдень стовпчики термометрів покажуть +11...+17 °С,
  • у західних та Одеській областях місцями +18...+20 °С.
погода
Прогноз погоди на 23 березня

Попередження про небезпеку

Не зважаючи на теплу погоду, синоптики попереджають про сніголавинну небезпеку та радять утриматись від походів на високогірʼя. 

За їхніми словами, 23 березня буде небезпечно на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я!" — йдеться в повідомленні. 

погода
Попередження про небезпеку

Нагадаємо, синоптик розповів, коли до України раптово повернеться сніг. Народна синоптикиня прогнозує потепління, проте не надовго.

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