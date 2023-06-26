В Энергоатоме рассказали, хватит ли воды в пруду-охладителе ЗАЭС
Уровень воды в пруду-охладителе временно оккупированной Запорожской АЭС стабильный. Сейчас ситуация контролируемая.
Об этом сообщили в Энергоатоме.
Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС
По состоянию на утро 26 июня было зафиксировано незначительное понижение воды в пруду-охладителе электростанции. Он составляет 16,58 м. В Энергоатоме рассказали, что этого хватит для обеспечения нужд ЗАЭС.
"Уровень воды в канале ТЭС, откуда при необходимости подпитывается пруд ЗАЭС, — на уровне 11,15 м. Заметим, что в последнее время уровень воды в канале существенно не падает, его показатели уже не зависят от Каховского водохранилища", — говорится в сообщении.
В Энергоатоме добавили, что энергоблоки временно оккупированной электростанции не работают с сентября прошлого года. С тех пор не происходит активного испарения воды из пруда-охладителя.
Напомним, Буданов рассказал, что у россиян есть готовый план по подрыву Запорожской АЭС, которая сейчас находится под контролем РФ. Для этого не хватает только приказа.
Также мы писали, что украинская разведка получила информацию о том, что российские оккупанты готовят возможный теракт на захваченной ЗАЭС. Поэтому в Запорожской области проведут обучение с целью налаживания алгоритма действий при чрезвычайной ситуации.