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В Энергоатоме рассказали, хватит ли воды в пруду-охладителе ЗАЭС

26 июня 2023 09:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Энергоатоме рассказали, хватит ли воды в пруду-охладителе ЗАЭС
Российский оккупант рядом с Запорожской АЭС. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Уровень воды в пруду-охладителе временно оккупированной Запорожской АЭС стабильный. Сейчас ситуация контролируемая.

Об этом сообщили в Энергоатоме.

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Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС

По состоянию на утро 26 июня было зафиксировано незначительное понижение воды в пруду-охладителе электростанции. Он составляет 16,58 м. В Энергоатоме рассказали, что этого хватит для обеспечения нужд ЗАЭС.

"Уровень воды в канале ТЭС, откуда при необходимости подпитывается пруд ЗАЭС, — на уровне 11,15 м. Заметим, что в последнее время уровень воды в канале существенно не падает, его показатели уже не зависят от Каховского водохранилища", — говорится в сообщении.

В Энергоатоме добавили, что энергоблоки временно оккупированной электростанции не работают с сентября прошлого года. С тех пор не происходит активного испарения воды из пруда-охладителя.

Уровень воды ЗАЭС
Уровень воды на ЗАЭС. Фото: Энергоатом
Пост
Пост Энергоатома. Фото: скриншот

Напомним, Буданов рассказал, что у россиян есть готовый план по подрыву Запорожской АЭС, которая сейчас находится под контролем РФ. Для этого не хватает только приказа.

Также мы писали, что украинская разведка получила информацию о том, что российские оккупанты готовят возможный теракт на захваченной ЗАЭС. Поэтому в Запорожской области проведут обучение с целью налаживания алгоритма действий при чрезвычайной ситуации.

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