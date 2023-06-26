В Енергоатомі розповіли, чи вистачить води в ставку-охолоджувачі ЗАЕС

Російський окупант поряд із Запорізькою АЕС. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko/File Photo

Рівень води у ставку-охолоджувачі тимчасово окупованої Запорізької АЕС стабільний. Наразі ситуація контрольована.

Про це повідомили в Енергоатомі.

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Рівень води в ставку-охолоджувачі ЗАЕС

Станом на ранок 26 червня було зафіксовано незначне зниження води у ставку-охолоджувачі електростанції. Він становить 16,58 м. В Енергоатомі розповіли, що цього вистачить для забезпечення потреб ЗАЕС.

"Рівень води в каналі ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, — на рівні 11,15 м. Зауважимо, що протягом останнього часу рівень води в каналі суттєво не падає, його показники вже не залежать від Каховського водосховища", — йдеться у повідомленні.

В Енергоатомі додали, що енергоблоки тимчасово окупованої електростанції не працюють з вересня минулого року. Відтоді не відбувається активного випаровування води зі ставка-охолоджувача.

Рівень води на ЗАЕС. Фото: Енергоатом

Допис Енергоатому. Фото: скриншот

Нагадаємо, Буданов розповів, що росіяни мають готовий план щодо підриву Запорізької АЕС, яка зараз перебуває під контролем РФ. Для цього не вистачає лише наказу.

Також ми писали, що українська розвідка отримала інформацію про те, що російські окупанти готують можливий теракт на захопленій ЗАЕС. Через це у Запорізькій області проведуть навчання з метою налагодження алгоритму дій при надзвичайній ситуації.