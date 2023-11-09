Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow В ГУР показали, как проходила эвакуация украинцев из сектора Газа arrow

В ГУР показали, как проходила эвакуация украинцев из сектора Газа

9 ноября 2023 10:20
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В ГУР показали, как проходила эвакуация украинцев из сектора Газа
Эвакуация украинцев из сектора Газа. Фото: ГУР
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Вчера, 8 ноября, стало известно, что Украине удалось эвакуировать 43 гражданина из сектора Газа. Уже сегодня, в украинской разведке, показали фотографии с эвакуации украинцев.

Об этом пресс-служба ГУР сообщила в своих соцсетях.

Читайте также:

Как прошла эвакуация украинцев

Отмечается, что о спасении первой группы украинцев из сектора Газа сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

как прошла эвакуация украинцев из Газы
Эвакуация украинцев из сектора Газа. Фото: ГУР

По его словам, эвакуация граждан Украины из Газы продолжается.

как прошла эвакуация украинцев из Газы
Эвакуация украинцев из сектора Газа. Фото: ГУР
как прошла эвакуация украинцев из Газы
Эвакуация украинцев из сектора Газа. Фото: ГУР

"Операцию по спасению украинцев по приказу Министра обороны Украины осуществляют сотрудники ГУР МО Украины совместно с МИДом Украины под общим руководством Президента Украины", — говорится в сообщении ГУР.

как прошла эвакуация украинцев из Газы
Эвакуация украинцев из сектора Газа. Фото: ГУР
как прошла эвакуация украинцев из Газы
Эвакуация украинцев из сектора Газа. Фото: ГУР

Другие спасательные операции

Также в ведомстве напомнили, что в апреле 2023 года украинские разведчики смогли эвакуировать 87 граждан Украины из Судана, где идет война.

"А в сентябре 2021-го совершили беспрецедентную операцию по спасению наших граждан и иностранцев из контролируемого талибами Афганистана", — добавили в сообщении.

Напомним, президент Молдовы Майя Санду сообщила, что из сектора Газа 7 ноября удалось эвакуировать 36 молдаван. В частности, она отметила, что это случилось благодаря Украине.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

Законопроект о медицинском каннабисе — в Раде рассказали о новых правках - 80x80

Законопроект о медицинском каннабисе — в Раде рассказали о новых правках

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

06:40Цены на металлолом в ноябре. Сколько стоит 1 кг чермета в Украине.

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

Актуальное по теме