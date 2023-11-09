В ГУР показали, как проходила эвакуация украинцев из сектора Газа

Эвакуация украинцев из сектора Газа. Фото: ГУР

Вчера, 8 ноября, стало известно, что Украине удалось эвакуировать 43 гражданина из сектора Газа. Уже сегодня, в украинской разведке, показали фотографии с эвакуации украинцев.

Об этом пресс-служба ГУР сообщила в своих соцсетях.

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Отмечается, что о спасении первой группы украинцев из сектора Газа сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Эвакуация украинцев из сектора Газа. Фото: ГУР

По его словам, эвакуация граждан Украины из Газы продолжается.

Эвакуация украинцев из сектора Газа. Фото: ГУР

Эвакуация украинцев из сектора Газа. Фото: ГУР

"Операцию по спасению украинцев по приказу Министра обороны Украины осуществляют сотрудники ГУР МО Украины совместно с МИДом Украины под общим руководством Президента Украины", — говорится в сообщении ГУР.

Эвакуация украинцев из сектора Газа. Фото: ГУР

Эвакуация украинцев из сектора Газа. Фото: ГУР

Другие спасательные операции

Также в ведомстве напомнили, что в апреле 2023 года украинские разведчики смогли эвакуировать 87 граждан Украины из Судана, где идет война.

"А в сентябре 2021-го совершили беспрецедентную операцию по спасению наших граждан и иностранцев из контролируемого талибами Афганистана", — добавили в сообщении.

Напомним, президент Молдовы Майя Санду сообщила, что из сектора Газа 7 ноября удалось эвакуировать 36 молдаван. В частности, она отметила, что это случилось благодаря Украине.