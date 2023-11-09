В ГУР показали, как проходила эвакуация украинцев из сектора Газа
Вчера, 8 ноября, стало известно, что Украине удалось эвакуировать 43 гражданина из сектора Газа. Уже сегодня, в украинской разведке, показали фотографии с эвакуации украинцев.
Об этом пресс-служба ГУР сообщила в своих соцсетях.
Как прошла эвакуация украинцев
Отмечается, что о спасении первой группы украинцев из сектора Газа сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, эвакуация граждан Украины из Газы продолжается.
"Операцию по спасению украинцев по приказу Министра обороны Украины осуществляют сотрудники ГУР МО Украины совместно с МИДом Украины под общим руководством Президента Украины", — говорится в сообщении ГУР.
Другие спасательные операции
Также в ведомстве напомнили, что в апреле 2023 года украинские разведчики смогли эвакуировать 87 граждан Украины из Судана, где идет война.
"А в сентябре 2021-го совершили беспрецедентную операцию по спасению наших граждан и иностранцев из контролируемого талибами Афганистана", — добавили в сообщении.
Напомним, президент Молдовы Майя Санду сообщила, что из сектора Газа 7 ноября удалось эвакуировать 36 молдаван. В частности, она отметила, что это случилось благодаря Украине.
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