В ГУР показали, як проходила евакуація українців з сектору Гази

Евакуація українців із сектору Гази. Фото: ГУР

Вчора, 8 листопада, стало відомо, що Україні вдалося евакуювати 43 громадянина із сектору Гази. Вже сьогодні, в українській розвідці показали світлини з евакуації українців.

Про це пресслужба ГУР повідомила у своїх соцмережах.

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Зазначається, що про порятунок першої групи українців із сектору Гази повідомив президент України Володимир Зеленський.

Евакуація українців із сектору Гази. Фото: ГУР

За його словами, евакуація громадян України із Гази продовжується.

Евакуація українців із сектору Гази. Фото: ГУР

Евакуація українців із сектору Гази. Фото: ГУР

"Операцію з порятунку українців за наказом Міністра оборони України здійснюють співробітники ГУР МО України спільно з МЗС України під загальним керівництвом Президента України", — йдеться у повідомленні ГУР.

Евакуація українців із сектору Гази. Фото: ГУР

Евакуація українців із сектору Гази. Фото: ГУР

Інші рятувальні операції

Також у відомстві нагадали, що у квітні 2023 року українські розвідники змогли евакуювати 87 громадян України із Судану, де триває війна.

"А у вересні 2021-го здійснили безпрецедентну операцію з порятунку наших громадян та іноземців із контрольованого талібами Афганістану", — додали у повідомленні.

Нагадаємо, президентка Молдови Майя Санду повідомила, що із сектора Гази 7 листопада вдалося евакуювати 36 молдаван. Зокрема, вона зазначила, це завдяки Україні.