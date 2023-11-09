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В ГУР показали, як проходила евакуація українців з сектору Гази

9 листопада 2023 10:20
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В ГУР показали, як проходила евакуація українців з сектору Гази
Евакуація українців із сектору Гази. Фото: ГУР
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Вчора, 8 листопада, стало відомо, що Україні вдалося евакуювати 43 громадянина із сектору Гази. Вже сьогодні, в українській розвідці показали світлини з евакуації українців.

Про це пресслужба ГУР повідомила у своїх соцмережах.

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Як пройшла евакуація українців

Зазначається, що про порятунок першої групи українців із сектору Гази повідомив президент України Володимир Зеленський. 

як пройшла евакуація українців з Гази
Евакуація українців із сектору Гази. Фото: ГУР

За його словами, евакуація громадян України із Гази продовжується. 

як пройшла евакуація українців з Гази
Евакуація українців із сектору Гази. Фото: ГУР
як пройшла евакуація українців з Гази
Евакуація українців із сектору Гази. Фото: ГУР

"Операцію з порятунку українців за наказом Міністра оборони України здійснюють співробітники ГУР МО України спільно з МЗС України під загальним керівництвом Президента  України", — йдеться у повідомленні ГУР.

як пройшла евакуація українців з Гази
Евакуація українців із сектору Гази. Фото: ГУР
як пройшла евакуація українців з Гази
Евакуація українців із сектору Гази. Фото: ГУР

Інші рятувальні операції

Також у відомстві нагадали, що у квітні 2023 року українські розвідники змогли евакуювати 87 громадян України із Судану, де триває війна.

"А у вересні 2021-го здійснили безпрецедентну операцію з порятунку наших громадян та іноземців із контрольованого талібами Афганістану", — додали у повідомленні.

Нагадаємо, президентка Молдови Майя Санду повідомила, що із сектора Гази 7 листопада вдалося евакуювати 36 молдаван. Зокрема, вона зазначила, це завдяки Україні.

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