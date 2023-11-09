В ГУР показали, як проходила евакуація українців з сектору Гази
Вчора, 8 листопада, стало відомо, що Україні вдалося евакуювати 43 громадянина із сектору Гази. Вже сьогодні, в українській розвідці показали світлини з евакуації українців.
Про це пресслужба ГУР повідомила у своїх соцмережах.
Як пройшла евакуація українців
Зазначається, що про порятунок першої групи українців із сектору Гази повідомив президент України Володимир Зеленський.
За його словами, евакуація громадян України із Гази продовжується.
"Операцію з порятунку українців за наказом Міністра оборони України здійснюють співробітники ГУР МО України спільно з МЗС України під загальним керівництвом Президента України", — йдеться у повідомленні ГУР.
Інші рятувальні операції
Також у відомстві нагадали, що у квітні 2023 року українські розвідники змогли евакуювати 87 громадян України із Судану, де триває війна.
"А у вересні 2021-го здійснили безпрецедентну операцію з порятунку наших громадян та іноземців із контрольованого талібами Афганістану", — додали у повідомленні.
Нагадаємо, президентка Молдови Майя Санду повідомила, що із сектора Гази 7 листопада вдалося евакуювати 36 молдаван. Зокрема, вона зазначила, це завдяки Україні.
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