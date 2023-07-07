В каких областях Украины проживает больше всего людей: исследование

Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Общественная организация "ОПОРА" провела новое исследование. Она узнала, в каких областях Украины сейчас проживает больше всего людей .

Результаты исследования опубликовали на сайте "ОПОРЫ".

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Исследователи использовали способ подсчета абонентов мобильных операторов. Национальная комиссия по вопросам регулирования связи сообщила, что в настоящее время на 100 украинцев приходится 143 карты мобильных операторов. "ОПОРА" определила, сколько примерно человек проживает на неоккупированной территории страны. Речь идет о 33,8 миллиона людей.

Больше всего людей проживает в таких регионах:

Киев — около 3,07 миллиона;

Днепропетровская область — 2,97 млн;

Харьковская область — 2,66 млн;

Львовская область — 2,45 млн.

Исследователи заявили, что в столицу на данный момент вернулось большинство людей, которые выехали из города после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Меньше всего людей проживают:

в Кировоградской области — 1,15 млн;

на Тернопольщине — 1,09 млн;

на Буковине — 1,06 млн.

Расчетное количество жителей в регионах Украины. Фото: "ОПОРА"

"Принимая во внимание данные об обеспеченности мобильной связью на 100 жителей, можем предположить, что количество жителей Украины по состоянию на 6 июня 2023 года по сравнению с 31 декабря 2021 года уменьшилось более чем на 7 млн человек", — говорится в сообщении.

Напомним, по данным Фонда народонаселения ООН, в Украине по состоянию на 2023 год проживает 36,7 млн человек. Средняя продолжительность жизни в Украине составляет 78 лет, а мужчин — 68 лет.

Также мы писали, что ранее в Институте демографии и социальных исследований предположили, что на 1 января 2023 года численность населения Украины составляла 28-34 млн. А к 2030 году численность населения, согласно прогнозам специалистов, сократится до 24-32 млн.