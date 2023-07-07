В каких областях Украины проживает больше всего людей: исследование
Общественная организация "ОПОРА" провела новое исследование. Она узнала, в каких областях Украины сейчас проживает больше всего людей .
Результаты исследования опубликовали на сайте "ОПОРЫ".
Население Украины
Исследователи использовали способ подсчета абонентов мобильных операторов. Национальная комиссия по вопросам регулирования связи сообщила, что в настоящее время на 100 украинцев приходится 143 карты мобильных операторов. "ОПОРА" определила, сколько примерно человек проживает на неоккупированной территории страны. Речь идет о 33,8 миллиона людей.
Больше всего людей проживает в таких регионах:
- Киев — около 3,07 миллиона;
- Днепропетровская область — 2,97 млн;
- Харьковская область — 2,66 млн;
- Львовская область — 2,45 млн.
Исследователи заявили, что в столицу на данный момент вернулось большинство людей, которые выехали из города после начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Меньше всего людей проживают:
- в Кировоградской области — 1,15 млн;
- на Тернопольщине — 1,09 млн;
- на Буковине — 1,06 млн.
"Принимая во внимание данные об обеспеченности мобильной связью на 100 жителей, можем предположить, что количество жителей Украины по состоянию на 6 июня 2023 года по сравнению с 31 декабря 2021 года уменьшилось более чем на 7 млн человек", — говорится в сообщении.
Напомним, по данным Фонда народонаселения ООН, в Украине по состоянию на 2023 год проживает 36,7 млн человек. Средняя продолжительность жизни в Украине составляет 78 лет, а мужчин — 68 лет.
Также мы писали, что ранее в Институте демографии и социальных исследований предположили, что на 1 января 2023 года численность населения Украины составляла 28-34 млн. А к 2030 году численность населения, согласно прогнозам специалистов, сократится до 24-32 млн.