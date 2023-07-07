В яких областях України проживає найбільше людей: дослідження

Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE

Громадська організація "ОПОРА" провела нове дослідження. Вона дізналася, в яких областях України наразі проживає найбільше людей.

Результати дослідження опублікували на сайті "ОПОРИ".

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Дослідники використовували спосіб підрахунку абонентів мобільних операторів. Національна комісія з питань регулювання зв'язку повідомила, що наразі на 100 українців припадає 143 картки мобільних операторів. "ОПОРА" визначила, скільки приблизно людей проживають на неокупованій території країни. Йдеться про 33,8 мільйона осіб.

Найбільше людей проживає в таких регіонах:

Київ — близько 3,07 мільйона;

Дніпропетровська область — 2,97 млн;

Харківська область — 2,66 млн;

Львівська область — 2,45 млн.

Дослідники заявили, що до столиці на цей момент повернулося більшість людей, які виїхали з міста після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Найменше людей проживають:

на Кіровоградщині — 1,15 млн;

на Тернопільщині — 1,09 млн;

на Буковині — 1,06 млн.

Розрахункова кількість жителів по регіонах України. Фото: "ОПОРА"

"Беручи до уваги дані про забезпеченість мобільним зв’язком на 100 жителів, можемо припустити, що кількість жителів України станом на 6 червня 2023 року порівняно з 31 грудня 2021 року зменшилася на понад 7 млн осіб", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними Фонду народонаселення ООН, в Україні станом на 2023 рік проживає 36,7 млн людей. Середня тривалість життя жінок в Україні становить 78 років, а чоловіків — 68 років.

Також ми писали, що раніше в Інституті демографії та соціальних досліджень припустили, що станом на 1 січня 2023 року чисельність населення України становила 28-34 млн. А до 2030 року чисельність населення, відповідно до прогнозів фахівців, скоротиться до 24-32 млн.