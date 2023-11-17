В ЕС Зеленскому посоветовали завершать проект с телемарафоном "Єдині новини"

Зеленский общается с журналистами в режиме онлайн. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами по случаю Дня работников радио, телевидения и связи назвал телемарафон "Єдині новини" одним из "ключевых этапов в истории несокрушимости Украины". Впрочем, в Европейском Союзе призвали завершать этот проект и восстановить плюралистический ландшафт в украинских СМИ.

Об этом сообщает ZN.UA.

Читайте также:

Зеленский высоко оценил телемарафон "Єдині новини"

Кроме того, Зеленский назвал телемарафон одним из "факторов деоккупации территорий, захваченных с начала полномасштабного вторжения РФ".

"Вы помогли людям объединиться — своим объединением, своей работой", — сказал он во время встречи в формате онлайн, добавляя, что на единство общества сегодня больше всего влияют именно медиа.

Президент также добавил, что СМИ дают возможность "открытого диалога с гражданами и ответственного обсуждения проблемных вопросов". Он подчеркнул, что в мире нужно как можно больше распространять информацию об успехах нашей страны и истории о героизме и борьбе украинского народа во время войны.

Отношение ЕС к телемарафону "Єдині новини"

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину ряд крупнейших украинских телеканалов объединились. Теперь они говорят в формате телемарафона. К этой инициативе присоединились "Суспільне", 1+1, "ТРК Украина", ICTV/СТБ, "Рада" и "Интер". Долго длились переговоры о включении в "Единые новости" также 5 канала и "Прямого", но никакого решения по этому поводу принято не было.

8 ноября Еврокомиссия обнародовала отчет о прогрессе реализации реформ. В этом контексте она отметила ухудшение доступа в Украине к плюралистическим СМИ.

В ЕС, вероятно, не разделяют оптимизм Украины по телемарафону, ведь ЕК в официальном документе призвала Киев восстановить независимый, плюралистический, прозрачный медиаландшафт в послевоенный период.

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских медийщиков с Днем работников радио, телевидения и связи. Глава государства отметил ту важную роль, которую они играют во время войны против российского агрессора.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет начать еще одну войну в мире. По его словам, государство-террористка может разжечь его на Балканах.