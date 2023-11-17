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В ЄС Зеленському порадили завершувати проєкт з телемарафоном "Єдині новини"

17 листопада 2023 12:11
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В ЄС Зеленському порадили завершувати проєкт з телемарафоном "Єдині новини"
Зеленський спілкується з журналістами в режимі-онлайн. Фото: Офіс Президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами з нагоди Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку назвав телемарафон "Єдині новини" одним із "ключових етапів в історії незламності України". Втім, в Європейському Союзи закликали завершувати цей проект та відновити плюралістичний ландшафт в українських ЗМІ.

Про це повідомляє ZN.UA.

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Окрім того, Зеленський  назвав телемарафон одним із "чинників деокупації територій, які були захоплені з початку повномасштабного вторгнення РФ".

"Ви допомогли людям об’єднатися — своїм об’єднанням, своєю роботою", — сказав він під час зустрічі у форматі онлайн, додаючи, що на єдність суспільства сьогодні чи не найбільше впливають саме медіа. 

Президент також додав, що ЗМІ дають можливість "відкритого діалогу з громадянами та відповідального обговорення проблемних питань". Він наголосив, що у світі потрібно якнайбільше поширювати інформацію про успіхи нашої країни та історії про героїзм та боротьбу українського народу під час війни. 

Ставлення ЄС до телемарафону "Єдині новини"

Після початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну низка найбільших українських телеканалів об'єдналися. Тепер вони мовлять у форматі телемарафону. До цієї ініціативи приєдналися "Суспільне", 1+1, "ТРК Україна", ICTV/СТБ, "Рада" та "Інтер". Довго тривали перемовини про ввімкнення у "Єдині новини" також 5 каналу та "Прямого", але ніякого рішення щодо цього прийнято не було.

8 листопада Єврокомісія оприлюднила звіт щодо прогресу втілення реформ. В цьому контексті вона наголосила на погіршенні доступу в Україні до плюралістичних ЗМІ.

У ЄС, ймовірно, не поділяють оптимізму України щодо телемарафону, адже ЄК в офіційному документі закликала Київ відновити незалежний, плюралістичний, прозорий медіаландшафт в післявоєнний період. 

Раніше ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський привітав українських медійників з Днем працівників радіо, телебачення та зв’язку. Голова держави наголосив на тій важливій ролі, яку вони відіграють у час війни проти російського агресора.

Нагадуємо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія хоче розпочати ще одну війну у світі. За його словами, держава-терористка може розпалити її на Балканах.

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