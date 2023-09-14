Взрывы в оккупированном Крыму. Фото: скриншот

Сегодня, 14 сентября, около семи утра во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Местные говорят, что очень громко в Евпатории. Сообщается об атаке беспилотников.

Об этом пишут российские СМИ.

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Взрывы в Евпатории 14 сентября

Сообщается, что в Евпаторию прилетели беспилотные летательные аппараты. Жители утверждают, что дроны, вероятно, попали в российскую установку ПВО.

Также сообщается, что взрывы произошли, вероятно, в Заозерном районе.

Напомним, в Брянской области РФ раздались взрывы. Сообщают якобы об отражении атаки неизвестных беспилотников силами ПВО.

Также мы писали, что 14 сентября в Днепре были слышны взрывы. По предварительным данным, в регионе сработала наша ПВО. Ранее в нескольких областях Украины объявили о воздушной тревоге. Есть угроза баллистики и БпЛА.