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В Евпатории взрывы: в РФ снова заявляют об атаке дронов

14 сентября 2023 06:45
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Взрывы в Евпатории 14 сентября
Взрывы в оккупированном Крыму. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сегодня, 14 сентября, около семи утра во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Местные говорят, что очень громко в Евпатории. Сообщается об атаке беспилотников.

Об этом пишут российские СМИ.

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Взрывы в Евпатории 14 сентября

Сообщается, что в Евпаторию прилетели беспилотные летательные аппараты. Жители утверждают, что дроны, вероятно, попали в российскую установку ПВО.

Также сообщается, что взрывы произошли, вероятно, в Заозерном районе.

Напомним, в Брянской области РФ раздались взрывы. Сообщают якобы об отражении атаки неизвестных беспилотников силами ПВО.

Также мы писали, что 14 сентября в Днепре были слышны взрывы. По предварительным данным, в регионе сработала наша ПВО. Ранее в нескольких областях Украины объявили о воздушной тревоге. Есть угроза баллистики и БпЛА.

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