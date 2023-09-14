Вибухи в окупованому Криму. Фото: скриншот

Сьогодні, 14 вересня, близько сьомої ранку у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Місцеві кажуть, що дуже гучно у Євпаторії. Повідомляють про атаку безпілотників.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Вибухи у Євпаторії 14 вересня

Повідомляється, що під Євпаторію прилетіти безпілотні літальні апарати. Місцеві стверджують, що дрони, ймовірно, поцілили в російську установку ППО.

Також повідомляється, що вибухи сталися, ймовірно, в районі Заозерного.

Нагадаємо, у Брянській області РФ пролунали вибухи. Повідомляють нібито про віддзеркалення атаки невідомих безпілотників силами ППО.

Також ми писали, що 14 вересня, у Дніпрі було чути вибухи. За попередніми даними, в регіоні спрацювала наша ППО. Раніше у кількох областях України оголосили про повітряну тривогу. Є загроза балістики та БпЛА.